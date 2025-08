Ein Quotenerfolg ist "My Style Rocks" auch mit der zweiten Staffel nicht gewesen, trotzdem plant Sport1 auch weiterhin mit dem Format. Wie der Sender gegenüber DWDL.de bestätigt hat, wird es eine dritte Staffel geben. Details dazu gibt es noch keine, es ist also vorerst noch unklar, ob es zu Veränderungen in der Jury oder auch bei der Moderation kommt. Trotz der Verlängerung verschwindet "My Style Rocks" nun bald erst einmal aus dem Programm.

Am Samstag, den 2. August, steht das Staffelfinale des zweiten Durchlaufs an. Danach verabschieden sich Harald Glööckler & Co. in eine Sommerpause, wie ein Sport1-Sprecher gegenüber DWDL.de bestätigt. Die ist auch dringend nötig: In den zurückliegenden Wochen lagen etliche Folgen bei offiziell durch die AGF ausgewiesenen 0,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Im Staffelschnitt sahen lediglich rund 20.000 Menschen zu.

Die Sommerpause von "My Style Rocks" nutzt Sport1, um die Programmfarbe am Vorabend in den kommenden Wochen zu ändern. Statt eines eigenproduzierten Formats greift man auf Archivware zurück. So ist ab dem 4. August ab 17 Uhr zunächst eine Doppelfolge von "Hausmeister Krause" eingeplant, danach zeigt Sport1 noch zwei Folgen von "Hardcore Pawn Chicago". Zwischen 19 und 20:15 Uhr geht es wie gehabt mit "Container Wars" weiter. Und auch in der Woche danach plant Sport1 nach aktuellem Stand mit diesem Line-up.

Möglicherweise nutzt Sport1 die Sommerpause von "My Style Rocks", um das Format noch einmal neu aufzustellen. Bereits zuletzt tauschte man die Moderatorin aus: Nachdem Gülcan Kamps Abschied von der Sendung nahm, fungierte Verena Kerth nur kurz als Moderatorin. Seit Anfang Juni führt nun Schauspielerin Wilma Elles durch das Format. Etwa zur gleichen Zeit schied Larissa Marolt als Jury-Mitglied aus, diese besteht seither nur noch aus Harald Glööckler, Natascha Ochsenknecht und Sandra Bauknecht. Kurzzeitig war Lilly Becker als Gastjurorin mit an Bord.

Über allem schwebt aber weiterhin die Frage, wie genau die Modeshow überhaupt zu Sport1 passt. Also zu dem Sender, der zuletzt auch on Air vermehrt mit dem Label Show1 experimentierte. An den auf niedrigem Niveau stagnierenden Quoten kann man erkennen, dass das Publikum wohl eher nicht auf "My Style Rocks" gewartet hat. Etwas anders ist die Situation bei "Darts Party": Das Primetime-Format hat durchaus einen sportlichen Ansatz und kam bei den Zuschauerinnen und Zuschauern zuletzt immer besser an, auf einem niedrigen Niveau gelang es, die Quoten zu steigern. Zuletzt gelang dreimal in Folge eine Reichweite von mehr als 100.000.