Die neue NFL-Saison rückt näher - und mit ihr werden in der Berichterstattung von RTL Deutschland einige Veränderungen einhergehen. Bei Nitro wird es fortan eine wöchentliche Expertenrunde im Vorfeld der Sonntagsspiele zu sehen geben. "Guten Abend Football" - so der Titel - ist fortan um 18:15 Uhr zu sehen. Im Gegenzug spart sich der Sender jedoch das zuletzt montags gesendete Magazin "NFL Sideline", das bislang nur schwache Quoten erzielt.

Bei "Guten Abend Fooball" soll Moderator Jan Stecker stattdessen künftig zusammen mit den Experten Patrick Esume und Björn Werner neben den Highlights der Woche auch Informationen zu den Top-Spielen des Wochenendes geben. Versprochen werden zudem "analytische Deep-Dives", ehe ab 19:00 Uhr die Abendspiele beginnen. Direkt in der ersten Woche - also am 7. September - wird übrigens nicht RTL die Spiele übertragen, sondern Nitro. Das hängt damit zusammen, dass RTL an diesem Abend auf Fußball setzt und die WM-Qualifikation zwischen Deutschland und Nordirland übertragen wird. Gut möglich auch, dass Nitro auch eine Woche später einspringen muss - allerdings nur für den Fall, dass es die deutsche Basketball-Nationalmannschaft ins EM-Finale schafft.

Veränderungen gibt es indes auch mit Blick aufs Personal - was schon alleine durch den Abschied von Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld notwendig geworden ist. Während sich Jana Wosnitza und Florian Ambrosius die Moderationen bei RTL künftig teilen werden, setzt RTL bei den Übertragungen künftig auf feste Teams: Um 19:00 Uhr kommentieren Patrick Esume und Björn Werner, bei den 22-Uhr-Spielen übernehmen Jan Stecker und Kasim Edebali. Die in den USA lebenden Ex-NFL-Profis und -Experten Markus Kuhn und Sebastian Vollmer gehören ebenso zum On-Air-Team und werden im Wechsel aus den US-Stadien an jedem Spieltag weiterhin im Einsatz sein.

© RTL / Anne Werner Tobias Budde und Christian Schulz

Noch vor dem ersten regulären Spieltag fällt übrigens in der Nacht zum 5. September der Startschuss zur NFL Regular Season mit dem offiziellen Eröffnungsspiel der Liga. RTL überträgt den Season Opener zwischen dem amtierenden Super-Bowl-Champion, den Philadelphia Eagles, und den Dallas Cowboys ab 01:40 Uhr live im Free-TV.