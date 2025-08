Sky zeigt auch weiterhin Sky-Serien - das klingt erstmal nach einer Selbstverständlichkeit, ist es aber auch angesichts der angekündigten Übernahme von Sky Deutschland durch RTL Deutschland nicht unbedingt. Sofern die Kartellbehörden dem Deal zustimmen, würde Sky Deutschland schließlich aus dem zu NBC Universal gehörenden Sky-Konzern herausgelöst.

Nachdem man gerade erst den Content-Deal mit NBC Universal verlängert und ausgebaut hat, sichert man sich nun auch weiterhin den Zugriff auf die fiktionalen Produktionen von Sky Studios, insbesondere aus Großbritannien. Den entsprechenden Rahmenvertrag hat man um mehrere Jahre verlängert, genaue Details zur Laufzeit wurden nicht gemacht.

Zu den kommenden Serien von Sky Studios gehören unter anderem "The Iris Affair" mit Niamh Algar ("Mary & George", "Raised by Wolves") und Tom Hollander ("The White Lotus", "Die Ipcress-Datei"), die im Herbst 2025 Premiere feiert. Außerdem die Mini-Eventserie "Amadeus" mit Paul Bettany und Will Sharp ("The White Lotus", "Landscapers") über den Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart, die diesen Winter startet. Auch die neue Staffel der Thrillerserie "The Day of the Jackal" mit Oscarpreisträger Eddie Redmayne hat ihre deutsche Heimat bei Sky.

Elke Walthelm, Mitglied der Geschäftsführung und COO bei Sky Deutschland sagt: "Die Verlängerung unserer Partnerschaft mit Sky Studios ist ein klares Bekenntnis zu unserem Anspruch, auch in Zukunft exklusive britische und international herausragende Serien nach Deutschland zu bringen. Produktionen wie ‚The Day of the Jackal‘, ‚Gangs of London‘ oder ‚The Tattooist of Auschwitz‘ stehen exemplarisch für die außergewöhnliche Qualität britischen Storytellings – mit starken Charakteren, spannenden Plots und auf höchstem Produktionsniveau. Genau diese Art von Premiuminhalten macht Sky im Serienbereich einzigartig." Caroline Cooper, COO der Sky Entertainment Group, freut sich, dass nun sichergestellt sei, dass das Publikum hierzulande "weiterhin die mutigen und ambitionierten Geschichten von Sky Studios genießen" könne.

Wichtig ist für Sky Deutschland das Sichern dieses fiktionalen Nachschubs nicht zuletzt vor dem Hintergrund des auslaufenden Vertrags über die HBO-Serien, die seit vielen Jahren das Rückgrat des Sky-Serien-Angebots waren. Warner Bros. Discovery greift kommendes Jahr mit HBO Max aber mit einem eigenen Streamingdienst in Deutschland an - inwieweit HBO-Inhalte auch weiterhin bei Sky verfügbar bleiben, ist noch unklar. Vor allem wird es Warner Bros. Discovery aber künftig um das Wachstum der eigenen Plattform gehen.