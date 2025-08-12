Wenn in den zurückliegenden Wochen und Monaten über Sport1 berichtet wurde, ging es nicht selten um die neue Ausrichtung des Senders: Nach dem Einstieg des türkischen Medienunternehmens Acunmedya fokussierte sich Sport1 auf die Produktion von Shows, seither sind Formate wie "My Style Rocks", "Darts Party" oder auch "Exatlon" allgegenwärtig im Programm. Um Sport ging es bei Sport1 nur selten, jetzt weiß man in Ismaning aber zu überraschen.

Wie man jetzt nämlich ziemlich kurzfristig angekündigt hat, wird man am heutigen Dienstag, den 12. August, das Champions-League-Qualifikationsspiel zwischen Fenerbahce SK - Feyenoord Rotterdam übertragen. Anpfiff ist um 19 Uhr, Sport1 beginnt mit der Berichterstattung kurz davor um 18:55 Uhr. "Container Wars" entfällt aufgrund der kurzfristig eingeschobenen Partie, bei der es sich um das Rückspiel handelt. Im Hinspiel hatte Rotterdam knapp die Nase vorn. Für beide Teams geht es um den Einzug in die Play-offs der Königsklasse.

Auswirkungen hat die Programmänderung auch auf die eigentlich in der Primetime zu sehende "Darts Party". Die Show mit Elmar Paulke verschwindet nicht aus dem Programm, wird aber auf den Sendeplatz um 21 Uhr verschoben. Direkt im Anschluss erfolgt ab etwa 23 Uhr die sofortige Wiederholung.

Nachdem Sport1 in den zurückliegenden Monaten vor allem auf eigenproduzierte Shows setzte und Sport sichtbar immer weniger wichtig wurde im Programm, ist der Schritt jetzt durchaus überraschend. Die vergangenen Monate haben aber auch gezeigt: Bei Sport1 kann man sich nie ganz sicher sein. Beim Sender weht seit wenigen Tagen ein neuer Wind: Tufan Özkul ist neuer Geschäftsführer sowohl direkt beim Sender als auch in der Holding, also der Sport1 Medien GmbH. Was das mittelfristig für den Sender bedeutet, muss sich erst noch zeigen.