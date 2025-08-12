Am 14. September zeigt Vox um 20:15 Uhr die "Grill den Henssler"-Abschiedsshow für Reiner Calmund. Es ist der Auftakt der Sommer-Staffel, die von der Seebühne im Elbauenpark Magdeburg gesendet und wie üblich von Laura Wontorra moderiert werden. Calmund war schon beim Vorgänger-Format "Die Kocharena" als Juror an Bord, insgesamt sind es somit nun schon 18 Jahre.

Aus diesem Anlass durfte er auch die Gäste selbst einladen: Matze Knop, Detlef Steves und seine ehemalige Jury-Kollegin Mirja Boes treten gegen Steffen Henssler an, gecoacht werden sie von Johann Lafer. Vox verspricht: "Callis letzte Punktevergabe wird legendär und sehr emotional". Ab 22:35 Uhr zeigt "Prominent!" ein Spezial mit Reiner Calmund und beleuchtet unter anderem, wie emotional die letzte "Grill den Henssler"-Sendung für ihn war. Wer den 14. September nicht abwarten will, kann die Folge übrigens bereits sieben Tage vorher bei RTL+ anschauen.

Für die weiteren fünf neuen Folgen wird Reiner Calmund dann von wechselnden Gast-Juroren ersetzt, die an der Seite von Jana Ina Zarrella und Christian Rach Punkte vergeben. Der Platz wird von Joachim Llambi, Guido Maria Kretschmer und gleich drei Mal von Bruce Darnell eingenommen.

Es gibt auch wieder mehrere Specials: Am 21.9. treten die Koch-Coaches selbst an, am 12. Oktober steht ein Paar-Special auf dem Programm, in dem u.a. Verona und Franjo Pooth erstmals in dieser Form gemeinsam vor der Kamera stehen. Die weiteren Paare sind Sarah Bora & Eko Fresh sowie Ross Antony & Paul Reeves. Am 5. Oktober feiert ein neues "Mallorca-Special" Premiere. Hier sindLorenz Büffel, Isi Glück und Mickie Krause an Bord.