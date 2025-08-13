"Die Bachelors" ist gerade erst zu Ende gegangen und an diesem Mittwoch ist zudem die neue Staffel von "Are You The One? Reality Stars in Love" gestartet, da hat RTL+ bereits die Zukunft im Blick: Wie der Streamer jetzt angekündigt hat, wird man noch in diesem Jahr eine neue Staffel von "Bachelor in Paradise" veröffentlichen. Einen konkreten Termin gibt es noch nicht, man wolle alle Infos rechtzeitig bekannt geben, heißt es.

Fest steht allerdings schon, dass Paul Janke auch bei der Fortsetzung wieder mit dabei sein wird. Er fungiert erneut als Barkeeper und soll den Liebessuchenden wieder mit seiner "langjährigen Erfahrung als Ratgeber zur Seite" stehen, heißt es von RTL+. Bei "Bachelor in Paradise" treffen ehemalige Kandidatinnen und Kandidaten aus dem "Bachelor"/"Bachelorette"-Kosmos aufeinander und leben gemeinsam in einem Resort, dort können sie sich kennenlernen oder ihre Verbindungen vertiefen.

Zuletzt pausierte "Bachelor in Paradise", die letzte neue Staffel wurde 2023 veröffentlicht. Davor lief, mit Ausnahme des Corona-Jahres 2020, seit 2018 immer jährlich eine neue Staffel. Nun also das Comeback, das man durchaus auch als Statement verstehen kann. Mit "Die Bachelors" hatte RTL zuletzt keinen Erfolg: Die linearen Quoten waren sehr schlecht und bei RTL+ konnte das Format zumindest nicht mit anderen Reality-Formaten mithalten.

Reality-Fans beglückt RTL+ jetzt wie erwähnt erst einmal mit einer neuen Staffel von "Are You The One? Reality Stars in Love", die fünfte Staffel umfasst gleich 21 Folgen sowie eine Reunion-Ausgabe. Als Moderatorin fungiert erneut Sophia Thomalla. Gut möglich, dass "Bachelor in Paradise" nach Abschluss dieser Staffel starten wird.