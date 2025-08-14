Auf ungewohntem Terrain ist die Beta Film zur Computerspielemesse Gamescom unterwegs. Die Münchner Produktions- und Programmvertriebsgruppe stellt in Köln vom 20. bis 24. August ihr erstes Pumuckl-Game vor. Entworfen und programmiert wurde "Pumuckl und die Krone des Piratenkönigs" gemeinsam mit dem Oldenburger Games- und App-Entwickler Quantumfrog. Das 3D-Puzzle-Adventure für die ganze Familie soll rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft für Nintendo Switch und PC erhältlich sein, weitere Spieleplattformen sollen folgen.

Und so beschreiben die Partner das Spiel: Ziel sei es, Pumuckl durch isometrische 3D-Level zu lenken, knifflige Mini-Spiele zu lösen und schaurige Gegner zu besiegen. "Der freche Pumuckl stammt von den Klabautermännern ab, die allesamt große Seefahrer sind und wilde Abenteuer erleben", heißt es in der Beschreibung. "In dem neuen Spiel, basierend auf der Kultfigur von Ellis Kaut und nach dem Originalentwurf der Pumuckl-Figur von Barbara Johnson, stellt sich Pumuckl seiner ganz eigenen Herausforderung und bekommt selbst auch etwas Seeluft zu schnuppern."

Pumuckls Abenteuer in dem Game beginnt mit etwas, was der Kobold gar nicht mag: Aufräumen. Dabei geht alles schief und er entdeckt ein Flaschenschiff, in dessen Bann er gezogen wird. Ehe sich der kleine Kobold versieht, wird er von einem magischen Strudel direkt in die Flasche gesogen und findet sich auf einem verzauberten Piratenschiff wieder. Um den Zauber zu brechen, muss Pumuckl an die sagenumwobene Krone des Piratenkönigs gelangen, denn es heißt, dass diese Krone Wünsche erfüllen kann – wenn man sie sich verdient.

"Pumuckl und die Krone des Piratenkönigs" wurde von der Pumuckl Media GmbH lizenziert und von der Nordmedia - Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen gefördert. Während der Gamescom wollen Beta Film und Quantumfrog nicht nur Keys für Steam und Nintendo Switch verlosen, sondern gemeinsam mit Constantin Film auch limitierte Karten für die Münchner Filmpremiere sowie weitere Preise zum Kinofilm "Pumuckl und das große Missverständnis", der am 30. Oktober anläuft. Neben dem Videospiel und dem Kinofilm erscheint die zweite Staffel der TV-Serie "Neue Geschichten vom Pumuckl" voraussichtlich Ende 2025 auf RTL+, produziert von der Beta-Film-Tochter Neuesuper und im Weltvertrieb der Beta Film.