Die Annahmefrist der Angebote, die MFE und PPF den übrigen Aktionärinnen und Aktionären von ProSiebenSat.1 ist inzwischen abgelaufen, eine Endabrechnung steht aber noch aus. Nachdem MFE zuletzt deutlich vorn lag, deutet aber einiges darauf hin, dass die Italiener künftig bei ProSiebenSat.1 das Sagen haben werden - zumal Vorstand und Aufsichtsrat von ProSiebenSat.1 die Annahme des MFE-Angebots zuletzt sogar empfohlen hatten.

In diese Gemengelage platzte am Donnerstag nun eine Meldung der "Wirtschaftswoche", dass ProSieben in diesem Fall seine beiden derzeit wohl prägendsten Gesichter verlieren könnte: Unter Berufung auf Insider hieß es, dass Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf Ausstiegsklauseln in ihren Verträgen im Falle eine Übernahme von ProSiebenSat.1 durch MFE hätten. Hinter MFE - Media For Europe steht die Berlusconi-Familie.

Bei ProSieben hat man diese Meldungen inzwischen dementiert. Auch wenn man eigentlich nicht über Vertragsinhalte spreche, wolle man in diesem Falle klarstellen: "Es gibt keine Ausstiegsklausel in unseren Verträgen mit Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf". Vielmehr könnten sich die Zuschauerinnen und Zuschauer sicher sein, dass sie "in den nächsten Jahren viele und vor allem herausragende Shows auf Joyn und ProSieben moderieren". Joko und Klaas ließen über ihre Managements verlauten, dass man sich zu Vertragsinhalte grundsätzlich nicht äußere.

Vor weniger als einem halben Jahr hatte ProSiebenSat.1 die exklusive Zusammenarbeit mit den beiden langfristig um gleich fünf Jahre verlängert. Henrik Pabst, Chief Content Officer von ProSiebenSat.1, bezeichnete das als "wichtiges Signal für die Zukunft von Joyn und ProSieben". Die beiden liefern mit der Produktionsfirma Florida TV einige der größten Erfolge von ProSieben - darunter "Wer stiehlt mir die Show?", "Joko und Klaas gegen ProSieben" und "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)", dazu kommen Formate wie "Experte für alles" oder "Duell um die Geld". In ihren frei gestaltbaren 15 Minuten prägen sie zudem auch abseits des Klamauks immer wieder mit ernsten Themen das Image von ProSieben als Sender mit Haltung.