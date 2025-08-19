AXN Black hat sich die exklusiven Streaming- und Pay-TV-Rechte an der deutschsprachigen Fassung der Serie "Kin" gesichert. Zwei Staffeln mit insgesamt 16 Episoden wurden bislang produziert, beide laufen direkt aufeinanderfolgend montags um 20:15 Uhr bei AXN Black: Staffel 1 startet am 27. Oktober, Staffel 2 folgt dann am 15. Dezember. Ab dem Tag der Ausstrahlung sind die Folgen auch in den AXN Black-Mediatheken verfügbar.

Im Mittelpunkt des irischen Gangsterdramas steht die kriminelle Familie Kinsella, die sich ihrem gemeinsam ihrem mächtigen Feind stellt: dem Drogenboss Eamon Cunningham. Als ein Junge getötet wird, geraten die Kinsellas in einen Konflikt mit einem internationalen Kartell. Die Familie zieht sich in ihr Versteck in Dublin zurück, während ihre Geschäfte zusammenbrechen und Verbündete sowie Angehörige nach und nach ausgeschaltet werden. Doch eines haben die Kinsellas, was ihre Gegner nicht besitzen: unerschütterlichen familiären Zusammenhalt – und Blut, das dicker ist als Wasser.

In den Hauptrollen sind der u.a. aus "Daredevil" bekannte Charlie Cox, Aidan Gillen, Ciarán Hinds, Emmett J Scanlan und Maria Doyle Kennedy. Die Serie wurde von Peter McKenna ("Gangs of London") entwickelt und geschrieben, er fungiert auch als Showrunner und Executive Producer. Produziert wurde die Serie von den BRON Studios und Headline Pictures.

Ebenfalls am 27. Oktober um 20.15 Uhr startet unterdessen bei AXN White die Ausstrahlung der neunten Staffel von "Murdoch Mysteries". 18 neue Folgen stehen hier auf dem Programm. Auch in Staffel 9 wird die Tradition fortgesetzt, historische Persönlichkeiten nach Toronto zu bringen, darunter der amerikanische Autor Mark Twain (gespielt von William Shatner), "Anne of Green Gables"-Autorin Lucy Maud Montgomery, Premierminister Wilfrid Laurier sowie der renommierte Entdecker Captain Joseph-Elzéar Bernier.