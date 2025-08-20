Gerade erst hat Dyn einen neuen FAST-Channel gestartet. "Damit wollen wir unseren Kooperations-Partnern, ein spannendes, neues Produkt anbieten und ebenso unsere Marke noch sichtbarer machen und neue Fans für Dyn gewinnen", erklärte CEO Andreas Heyden jüngst im Interview mit DWDL.de. Mit Joyn hat Dyn Sport Mix - so der Name des Senders - nun einen weiteren Partner gefunden.

Wie ProSiebenSat.1 mitteilte, nimmt Joyn ab sofort den FAST-Channel in sein Angebot. Dyn Sport Mix steht damit rechtzeitig zum Start der neuen Handball-Saison kostenlos zur Verfügung. So gibt es hier am Sonntag, den 31. August das Bundesliga-Spiel zwischen den Füchse Berlin und dem Bergischer FC zu sehen. Bereits vor einigen Wochen ist Dyn Sport Mix bereits als kostenloses Angebot auf der Streaming-Plattform Pluto TV an den Start gegangen.

© S Nation Media Andreas Heyden

Tatsächlich hat der Konkurrent DAZN bereits vor geraumer Zeit damit begonnen, kostenlose FAST-Channels zu starten - gewissermaßen als Schaufenster für das eigene Programm.