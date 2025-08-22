"Ich durchschaue jeden!" - das ist das Motto einer neuen Show, die ProSieben mit dem Mentalisten Timon Krause plant. In "Timon Krauses Mentalisten-Show", so der Untertitel, soll es um "Manipulation, Menschenkenntnis, Mindgames" gehen, wie der Privatsender angekündigt hat. Konkret soll Krause in seiner Sendung Gedanken lesen, mit Psycho-Tricks zu besonderen Leistungen führen und "die unfassbare Kraft der Manipulation" zeigen. Dazu lädt Timon Krause prominente Gegnerinnen und Gegner ein.

Einen genauen Sendetermin für "Ich durschaue jeden!" gibt es bislang noch nicht, doch für die vier TV-Auszeichnungen im Kölner Coloneum im September können bereits Tickets erworben werden. Nach Angaben von "TV Tickets" führt Matthias Opdenhövel durch die Show, deren Produktion von i&u TV übernommen wird.

Timon Krause habe Fähigkeiten, deren Faszination man sich nicht entziehen könne, so ProSieben-Senderchef Hannes Hiller über seinen Neuzugang. "Häufig schaut man elektrisiert und ungläubig zu und stellt sich die Frage: 'Wie ist das möglich?'. Und genau das verspricht auch unsere neue Show 'Ich durchschaue jeden!'. Die Show ist ein Programm voller Nervenkitzel mit einer Prise Wahnsinn."

In der Vergangenheit war Timon Krause bereits in zahlreichen Shows zu Gast, darunter als Kandidat der 16. Staffel von "Let's Dance". Darüber hinaus wirkte er auch in der RTL-Realityshow "Die Verräter" mit, wurde aber aufgrund seiner mentalen Fähigkeit schnell von den übrigen Kandidatinnen und Kandidaten nach Hause geschickt. In seiner neuen ProSieben-Show dürfte er nun wesentlich mehr Sendefläche bekommen.