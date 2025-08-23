Beinahe beiläufig kam es dann nach drei Stunden Live-Show kurz vor einer Werbepause zur Ankündigung der neuen gemeinsamen Show für die man sich nun sowohl als Kandidatin bzw. Kandidat bewerben oder Tickets sichern kann. „Die Unzerquizbaren“ heißt das neue Programm, von dem schon Mitte September in Hürth zunächst zwei Ausgaben aufgezeichnet werden. Ausgestrahlt werden sollen Sie laut RTL jedoch erst im Winter.

Vom „ultimativen Quiz-Battle gegen Stefan Raab und Elton“ ist die Rede. So beschreibt es die Produktionsfirma Raab Entertainment selbst. Weiter heißt es: „Ein unschlagbares quizerprobtes Duo, fünf wissensstarke Herausforderer und eine beleuchtete Treppe, die über Ruhm oder Rückschritt entscheidet.“ Mutmaßlich jedoch nicht jene Treppe vom Boxkampf - dafür wäre dann Studio 8 der Gravity Media Germany (ehemals EMG) doch zu klein. Moderiert wird die neue Sendung von Laura Wontorra, die Musik kommt von den Heavytones.

Ausgestrahlt werden soll die neue Quizshow dann am Samstagabend bei RTL. Zum Prinzip der Show gibt es nicht viele Details, nur so viel: „Der Auftrag der Kandidaten: mit Wissen, Taktik und Nerven aus Stahl sowohl den Gegner auf der Quiz-Treppe als auch Stefan und Elton ins Wanken zu bringen um schließlich im Finale zu versuchen, die beiden Quizgiganten zu bezwingen.“ Es geht laut Ankündigung um ein Preisgeld von bis zu 100.000 Euro.

"Das wird, glaube ich, die ultimativste Quizshow, die man sich vorstellen kann. Es gibt kaum jemanden, der so viel Quiz-Erfahrung hat wie Elton - und mit meinem Allgemeinwissen und Eltons Quiz-Erfahrung sind wir, glaube ich, zurecht, die Unzerquizbaren", sagt Stefan Raab über die neue Sendung. Und als Info zum Spielprinzip: Eine Reihe von Leuten müsse es im Spiel schaffen, "bis ins direkte Duell gegen uns zu kommen."

Während damit die nächste neue Samstagabend-Show von Raab Entertainment angekündigt ist, gibt es vorerst weiter keine Informationen zur neuen wöchentlichen Raab-Show, die "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" ersetzen soll. Im Mai erklärte Inga Leschek, CCO von RTL Deutschland, im DWDL.de-Interview: "Wir werden ab dem Herbst am Mittwoch um 20.15 Uhr mit einer veränderten Weekly wiederkommen. Daran arbeiten wir gerade gemeinsam."