Anfang Oktober gibt es ein Wiedersehen mit "Dr. Nice": Die "Herzkino"-Reihe, in der Patrick Kalupa in die Rolle des Dr. Moritz Neiss schlüpft, ist ab dem 5. Oktober wieder im ZDF zu sehen. Geplant sind drei neue Folgen, deren Ausstrahlung wie gehabt sonntags um 20:15 Uhr erfolgt. Produziert wird die erfolgreiche Reihe, die zuletzt über vier Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte, von Dreamtool Entertainment.

Zum Auftakt der neuen Staffel sorgt sich Klinikchefin Klinger sich um die Stimmung und schickt Nice und Schmidtke (Maximilian Grill) mit Partnerinnen zum Teambuilding in den Wald. Nice überredet Charlie (Josephine Preuß), ohne zu verraten, worum es geht.



Und auch der "Schwarzwaldkrimi" geht im ZDF weiter - mit einem zweiteiligen Fall. "Vogelfrei - Ein Schwarzwaldkrimi", so der komplette Titel, läuft am Montag, den 6. Oktober. Das ZDF zeigt beide 90-minütigen Folgen hintereinander, so dass der Film-Abend ausnahmsweise in die Verlängerung geht. In den Hauptrollen sind Jessica Schwarz, Max von Thun und Moritz Führmann zu sehen. Erzählt wird der Fall eines getöteten Bräutigams, der in der Hochzeitsnacht verschwindet und an einem Mühlrad gefesselt aufgefunden wird. Produziert wird die "Schwarzwaldkrimi"-Reihe von Studio Zentral.

Auch im ZDF-Vorabendprogramm kehren indes ab Anfang Oktober nach und nach die Serien auf dem Sendeplatz um 19:25 Uhr mit neuen Folgen zurück. Konkret gehen "Die Rosenheim-Cops" am 7. Oktober weiter, zwei Tage später folgt "Notruf Hafenkante". Ab dem 10. Oktober meldet sich dann auch "Bettys Diagnose" zurück.