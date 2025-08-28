Unter dem Titel "Schattenseite" kommt im Herbst eine neue Young-Adult-Thrillerserie in die ARD-Mediathek, die auf dem gleichnamigen Coming-of-Age-Bestseller des Content Creators Jonas Ems basiert. Ems, der zusammen mit Hanna Hribar auch an den Drehbüchern beteiligt war, steht außerdem selbst vor der Kamera. Konkret steht die sechsteilige Produktion von Dreamtool Entertainment im Auftrag von ARD Degeto Film, HR und Funk steht ab Freitag, den 17. Oktober zum Abruf bereit. Eine lineare Ausstrahlung ist ebenfalls geplant - und zwar am Samstag, den 25. Oktober um 22:05 Uhr im Ersten.

Inhaltlich befasst sich die Serie mit privaten Chats, Videos und Fotos, die plötzlich im Netz landen - und der dünnen Grenze zwischen Wahrheit und totaler Kontrolle. Im Mittelpunkt steht die 18-jährige Nola (Samirah Breuer), für die der erste Schultag an ihrer neuen Schule zum Schock wird. Kurz zuvor ist ein Mitschüler ums Leben gekommen, und bei der Trauerfeier taucht plötzlich eine anonyme "Schattenseite" auf, die droht, die intimsten Geheimnisse der Schule offenzulegen. Schon die erste Enthüllung zerstört ein Leben - und alle wissen: Niemand ist sicher.

"'Schattenseite' erzählt unmittelbar aus der Lebenswelt von jungen Menschen – von ihren Ängsten, Hoffnungen und (Selbst-)Zweifeln, die in fiktionalen Formaten viel zu selten im Zentrum stehen", so Degeto-Redaktionsleiter Christoph Pellander. "Basierend auf dem gleichnamigen Bestseller des Social-Media-Stars Jonas Ems, der auch an den Drehbüchern mitgearbeitet hat, macht die Serie sichtbar, wie einsam die Gen Z häufig ist – gerade und vor allem in einer ständig vernetzten Gesellschaft. Gleichzeitig zeigt sie eindrücklich, wie zerstörerisch und gefährlich es sein kann, wenn intimste Geheimnisse im Netz, einem riesigen Echoraum, veröffentlicht werden."

Neben Samirah Breuer sind in der Serie unter anderem Florian Geißelmann, Ludger Bökelmann, Tanya Nguyen und Filip Schnack zu sehen. Regie führen Özgür Yildirim und Alison Kuhn, Produzent ist Stefan Raiser.