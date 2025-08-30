"Nach über 14 Jahren bei ProSieben - davon 13 Jahren bei "taff" - ist für mich die Zeit gekommen, neue Wege zu gehen", schreibt Rebecca Mir auf Instagram und kündigt damit ihren Abschied bei dem ProSieben-Magazin an. Rebecca Mir wurde einst als Kandidatin der sechsten Staffel von "Germany's Next Topmodel" bekannt, wo sie den zweiten Platz belegte. Im Jahr darauf wurde sie dann fester Teil des Moderations-Teams von "taff".

Zu den genauen Gründen über ihren Abschied äußert sich Rebecca Mir im Posting nicht, sie gehe aber "schweren Herzens". Mir schreibt: "'taff' war für mich nicht nur eine Sendung, sondern meine TV-Familie. Ich durfte Lachen, Lernen, Wachsen und mit Menschen arbeiten, die zu Freunden geworden sind. Ich bin stolz auf alles, was wir gemeinsam erreicht haben. Und mein Herz und Kopf sind voll von unzähligen wunderbaren Erinnerungen. Ich hatte einfach eine geile Zeit bei taff."

Sie dankte dem Sender und freue sich nun "auf alle Herausforderungen und Challenges und alles was da kommt". Im September wird sie noch für eine Woche zu sehen sein. "taff" hat ein recht umfangreiches Moderations-Team, sodass Posten meist nicht sofort nachbesetzt werden. Dem Team gehören auch Annemarie Carpendale, Daniel Aminati, Viviane Geppert, Christian Düren, Neda Peemüller und seit kurzem auch Christin Loß an. Im vergangenen Jahr hatte sich Thore Schölermann von der Sendung verabschiedet.