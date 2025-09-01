ProSieben wird am 18. Oktober die "Promi Padel WM" veranstalten, auf einer entsprechenden Ticket-Seite können Interessierte bereits Karten kaufen. Das Event findet live im SAP Garden in München statt. Insgesamt 16 Promis kämpfen im Doppel um den Sieg, mit dabei sind unter anderem Mats Hummels, Christoph Kramer und Younes Zarou.

Wie "Spot on News" berichtet, nimmt auch Tennisprofi Mischa Zverev, Bruder von Alexander Zverev, an der Show teil. Weitere prominente Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind noch nicht bekannt. Padel ist eine Mischung aus Tennis und Squash und hat in den zurückliegenden Jahren an Popularität gewonnen. Normalerweise treten pro Match zwei Zweierteams auf einem 10x20 Meter großen Feld gegeneinander an, Padel gilt als eine der am schnellsten wachsenden Sportarten überhaupt.

ProSieben veranstaltet die Promi-WM zusammen mit PadelCity. Das Unternehmen hat es sich nach eigenen Angaben zum Ziel gemacht, Padel zum festen Bestandteil der hiesigen Sportkultur zu machen. Eine große TV-Show ist da sicherlich nicht die schlechteste Idee. Ausgespielt wird Mitte Oktober anlässlich der Zusammenarbeit dann auch der "PadelCity Cup". Produziert wird die Promi-WM von i&u Studios.

Hinter PadelCity stehen übrigens ehemalige Mitarbeiter von ProSiebenSat.1, insofern kommt die Zusammenarbeit an dieser Stelle nicht überraschend. Gegründet wurde das Padel-Unternehmen unter anderem vom ehemaligen P7S1-Digital-Vorstand Marcus Englert sowie Studio71-Gründer Sebastian Weil. Neben Jonathan Sierck, der als CEO fungiert, gehört auch Fußballtrainer Hansi Flick zum Gründerteam von PadelCity.