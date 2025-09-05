ZDFneo hat die Ausstrahlung der US-Serie "Hysteria!" angekündigt, die im Oktober 2024 auf dem Streamingdienst Peacock veröffentlicht wurde. Die acht Folgen sind am 14. und 15. Oktober zu sehen, allerdings nur in der Nacht. Am ersten Tag geht’s um 1 Uhr los, tags drauf dann um 0:30 Uhr. Der Fokus dürfte also ganz offensichtlich auf dem Streamingportal des ZDF liegen, hier sind die Folgen nach der linearen Ausstrahlung jeweils ab 10 Uhr des nächsten Tages verfügbar.

Inhaltlich nimmt die Serie ihren Ausgang, als ein beliebter Teenager in der Stadt Happy Hollow verschwindet und Gerüchte auftauchen, dass er ein Opfer von Satanismus geworden sei. Die drei bis dahin unpopulären Mitglieder einer Heavy-Metal-Schulband, Dylan, Jordy und Spud, nutzen die Faszination ihrer Mitschüler vor dem Bösen und erleben als Satanic-Metal-Band endlich Erfolg. Doch als die Angst der Bewohner vor Okkultismus immer größer wird und bizarre Ereignisse in der Kleinstadt passieren, geraten die Bandmitglieder in einen Strudel von Anschuldigungen und Paranoia und werden schließlich zur Zielscheibe einer hysterischen Hetzjagd .

"Hysteria!" spielt zur Zeit der "Satanic Panic" Ende der 80er Jahre in Nordamerika, eine Periode, die geprägt war von gesellschaftlichen und kulturellen Ängsten, religiösem Konservatismus und dem Glauben an satanische Gewaltrituale. Bands wurden als Träger satanischer Botschaften gesehen und Jugendliche, die auf Heavy Metal standen, als vermeintliche Satanisten. In "Hysteria!" geht es um diese Angst in einer Kleinstadt, die schließlich eskaliert. Für den 80er Vibe sorgt neben einem entsprechenden Soundtrack auch die Optik der Serie. Peacock hat die Serie Anfang des Jahres nach der ersten Staffel abgesetzt.