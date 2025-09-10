Zehn Jahre ist es inzwischen her, dass Vox die preisgekrönte Dokumentation "Asternweg" ausstrahlte und mit seiner Langzeitbeobachtung des Alltags der Menschen im vom Armut geprägten Viertel in Kaiserslautern gewissermaßen den Grundstein für all die Sozialreportagen legte, die bis heute erfolgreich im deutschen Fernsehen zu sehen sind. Anlässlich des Jubiläums hat Vox jetzt eine Fortsetzung angekündigt.

Am 15. und 22. Oktober zeigt der Kölner Privatsender die Dokumentation "Asternweg - 10 Jahre danach", für die erneut die Bewohnerinnen und Bewohner des Viertes über Monate hinweg begleitet wurden. Dabei soll gezeigt werden, was sich im Viertel, bei den Protagonistinnen und im gesellschaftlichen Umfeld verändert hat. Die beiden Folgen sollen dabei erklärtermaßen Vergangenheit und Gegenwart miteinander verknüpfen, indem bekannte Gesichter auf neue Geschichten treffen.

© RTL/Jörn Strojny Marcel Amruschkewitz

Auf Senderseite verantworten Nadja Draschner als Producerin und Christoph Richter als Head of Producers das neuerliche Doku-Projekt unter der Gesamtleitung von Marcel Amruschkewitz. Produziert wurde die zweiteilige "Asternweg"-Rückkehr von der Produktionsfirma B 28.