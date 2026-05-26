Stefan Hoff soll NEP Germany dabei helfen, Präsenz und Wachstum im deutschen Markt weiter auszubauen, heißt es in einer Pressemitteilung. NEP Germany ist Teil von NEP Europe, einem weltweit führenden Media‑Services‑Partner für Live‑Sport und Entertainment. Stefan Hoff, der schon seit 1987 in der Branche tätig ist, also fast vier Jahrzehnte Erfahrung und ein entsprechendes Netzwerk mitbrignt, soll dabei helfen, weitere Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen und Beziehungen innerhalb der Medien‑ und Entertainmentbranche zu vertiefen.

"Deutschland ist ein sehr wichtiger Markt für NEP Europe, und wir investieren weiterhin in langfristiges Wachstum und lokale Expertise", sagt Maarten Swinnen, EVP NEP Europe. "Mit Stefans Erfahrung und Netzwerk sowie dem starken lokalen Führungsteam ist NEP Germany bestens für die nächste Entwicklungsphase aufgestellt." Das Senior-Management-Team von NEP Germany besteht weiterhin aus Helke Manz‑Fenk, Vanessa Pfaffinger, Simon Zielke und Mark Overkamp.

"Wir kennen Stefan seit vielen Jahren, und sein Branchen‑Know‑how sowie seine starken Beziehungen im Markt machen ihn zu einem idealen Partner für NEP Germany", sagten Mark Overkamp und Simon Zielke, das Managementteam der NEP Germany GmbH. "Gemeinsam mit seeyouhere communication und Stefan freuen wir uns darauf, neue Chancen zu erschließen, unsere Kunden noch enger zu unterstützen und unsere Präsenz in Deutschland weiter auszubauen."

Stefan Hoff kommentiert: "NEP steht für Innovation, Zuverlässigkeit und erstklassige Media‑Production‑Services. Ich freue mich darauf, mit einem Team zusammenzuarbeiten, zu dem Menschen gehören, die ich seit vielen Jahren kenne und schätze, und darauf, neue Möglichkeiten für NEP Germany in einem so dynamischen Markt zu schaffen."