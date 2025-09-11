Amazon und Netflix haben eine neue Partnerschaft im Bereich der Werbe-Buchungen bekannt gegeben. So lässt sich Werbung auf Netflix ab dem vierten Quartal über die DSP von Amazon Ads buchen. Ab dem vierten Quartal 2025 wird das in den USA, Deutschland, dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Spanien, Mexiko, Kanada, Japan, Brasilien, Italien und Australien möglich sein, wie Amazon Ads in einer Mitteilung bekannt gab.

"Wir freuen uns sehr über diese Partnerschaft mit Netflix, die es Marken ermöglicht, über die Amazon DSP Netflix-Abonnenten zu erreichen und von dem Netflix Premium-Content-Angebot zu profitieren. Unser Ziel ist es, Werbetreibenden die Arbeit zu erleichtern, indem wir es ihnen einfach machen, ihr TV-Planning und -Buying über Amazon Ads zu erledigen", sagte Paul Kotas, Senior Vice President von Amazon Ads.

"Diese Partnerschaft mit Amazon passt perfekt zu unserem Anspruch, Werbekunden noch mehr Flexibilität bei ihren Einkäufen zu bieten, damit sie ihre Marketingziele erreichen können. Mit der Integration der Amazon DSP und dem kontinuierlichen Ausbau der Funktionen wird es für Marken einfacher denn je, die engagierte globale Audience von Netflix zu erreichen", sagte Amy Reinhard, President of Advertising bei Netflix.