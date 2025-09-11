Es gehört sicherlich zu den größten programmlichen Überraschungen der jüngeren Vergangenheit: Mit "Die Cooking Academy" versucht ProSieben erstmals nach 19 Jahren wieder, eine tägliche Serie am Vorabend zu etablieren. Dass das kein Selbstläufer ist, liegt auf der Hand - selbst heute sehr erfolgreiche Dailys brauchten einst Anlaufzeit, um ihr Publikum zu finden. Zusätzliche Aufmerksamkeit kann also nicht schaden.

Die versucht ProSieben damit zu generieren, dass man die ersten beiden Folgen vorab schon im Schlepptau von "The Voice of Germany" zeigt. Sie laufen somit am Donnerstag, 2. Oktober ab 23 Uhr. ITV kann sich damit übrigens selbst Schützenhilfe geben: Sowohl "The Voice" als auch "Die Cooking Academy" werden von ITV Studios Germany produziert.

Auf dem regulären Sendeplatz geht's dann die Woche drauf los: Ab dem 6. Oktober läuft "Die Cooking Academy" bei ProSieben montags bis freitags um 18 Uhr - dort werden die ersten beiden Folgen natürlich auch nochmal zu sehen sein. ProSieben baut für seine neue Daily seinen Vorabend etwas um. Die Nachrichtensendung "Newstime" rückt im Gegenzug auf den Sendeplatz um 18:30 Uhr, ehe "Die Simpsons" um 18:40 Uhr übernehmen. "Galileo" ist dann wie gewohnt ab 19:05 Uhr auf Sendung.

Die neue ProSieben-Serie erzählt die Geschichte der jungen Köchin Irini (Lara Kimpel), die an der renommierten Cooking Academy die hohe Kunst der Sterneküche erlernt. Dort erwartet sie allerdings nicht nur harte Konkurrenz, sondern auch ein unerwartetes Gefühlschaos zwischen Chris (Brian Rosenkranz) und Rafael (Louis J. Wagenbrenner). Schulleiterin Felicitas Eichen (Simone Hanselmann) kämpft indes darum, die Cooking Academy trotz finanzieller Engpässe erfolgreich weiterzuführen - und gleichzeitig ihre kriselnde Ehe mit dem Sternekoch Alexander Eichen (Matthias Brüggenolte) zu retten.

Apropos Kochen: Sat.1 hat den Starttermin der neuen Staffel von "The Taste" angekündigt. Wie üblich geht's in der zweiten Oktober-Hälfte los, konkret am 22. Oktober. Dann feiern am Mittwochabend um 20:15 Uhr Elif Oskan und Steffen Henssler ihren Einstand als Coaches in dem Format. Weiterhin mit dabei sein werden Tim Raue und Alexander Herrmann. "The Taste" wird von RedSeven Entertainment produziert.