ntv hat Details zu seinem zweiten Polittalk-Neustart bekanntgegeben, mit dem der Nachrichtensender ab Oktober den Montagabend stärken will. Nachdem für den 6. Oktober bereits eine neue Talkshow mit Pinar Atalay angekündigt wurde, steht nun fest, dass eine Woche später - ebenfalls um 20:15 Uhr - "Blome & Pfeffer - Der ntv-Hauptstadt-Talk" folgen wird.

Dass ntv an einem Talk mit RTL-Politikchef Nikolaus Blome arbeitet, war bereits bekannt - neu ist nun nicht nur der Starttermin, sondern auch die Tatsache, dass er die Sendung zusammen mit Hauptstadtkorrespondentin Clara Pfeffer präsentieren wird. Mit "Blome & Pfeffer" wolle man die Streitkultur "ganz neu auf alle Screens" holen, heißt es von Seiten des Senders. Konkret kommen die beiden Moderatoren in jeder Ausgabe mit zwei Gästen aus Politik und Gesellschaft zusammen. Jeder von ihnen stellt ein kontroverses Thema vor, bezieht Position und fordert die Runde heraus. Die daraus entstehenden Diskussionen sollen, so die Hoffnung, "mal laut, mal nachdenklich" sein, "aber stets mit Biss und Respekt"

"Wir versuchen eine Neugründung in der deutschen Talk-Landschaft: Zwei Gastgeber, zwei Gäste, aber alle auf einer Augenhöhe", so Nikolaus Blome. "Vier Themen mit je einem harten Impuls zu Beginn. Und dann das streitbare Gespräch zwischen Lagern und Generationen – wie man es von der Arbeit oder von zu Hause kennt, Politik interessiert so sehr wie lange nicht. Aber gelacht werden darf auch ein bisschen." Clara Pfeffer sagt: "Ein guter Streit inspiriert, wenn man wirklich zuhört – gerade, wenn es unbequem wird. Gerade jetzt braucht es Räume, in denen man sich hart widerspricht, aber trotzdem humorvoll bleibt. Und wenn am Ende klar ist: Wir bleiben uneinig, aber im Gespräch – dann ist das schon ein Gewinn. Ich freue mich sehr, dass wir bei ntv jetzt gemeinsam einen solchen Raum schaffen."

ntv-Chefredakteur David Whigham will mit dem neuen Format eine "Bühne für echte Streitkultur" schaffen, "direkt, leidenschaftlich und relevant", wie er sagt. "Hier werden die Fragen diskutiert, die unsere Gesellschaft wirklich bewegen. Gemeinsam mit dem neuen Talk von Pinar Atalay startet ntv damit eine Talkoffensive, die sowohl tiefgehende Gespräche als auch zugespitzte und pointierte Debatten bietet." Ebenso wie "Pitar Atalay" soll auch "Blome & Pfeffer" ohne Werbeunterbrechung ausgestrahlt werden.