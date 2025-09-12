Seit "Punkt 12" vor mehr als 33 Jahren gestartet ist, hat RTL die Sendezeit seines Mittagsjournals kontinuierlich ausgebaut - von anfang 30 Minuten auf inzwischen drei Stunden. Viel Zeit also für Hauptmoderatorin Katja Burkard und ihre Kollegin Sabina Ilski - Zeit, die sie künftig nicht mehr komplett alleine vor der Kamera verbringen müssen.

Ab dem kommenden Montag setzt "Punkt 12" nämlich erstmals auf eine Doppelmoderation, wie der Sender gegenüber DWDL.de bestätigt hat. Während Burkard oder Ilski wie gewohnt ab 12:00 Uhr durch die aktuellen Themen des Tages führen, stoßen ab der zweiten Stunde Daniel Fischer, Bernd Fuchs oder Jan Malte Andresen zu den beiden hinzu. Fuchs ist dem "Punkt 12"-Publikum schon seit vielen Jahren als Vertretungsmoderator bekannt, Fischer und Andresen wiederum gehören seit einiger Zeit zum Team der RTL-Frühsendungen.

© RTL Deutschland Daniel Mundhenke

Katja Burkard: "'Punkt 12' ist seit 30 Jahren mein Baby - und für viele Menschen ein vertrauter Begleiter am Mittag. Ganz besonders mag ich den Austausch mit meinen Gästen, da es Themen gibt, die sich einfach besser zu zweit besprechen und diskutieren lassen. Deshalb freue ich mich sehr auf meine Kollegen Daniel, Bernd und Jan-Malte. Und ich bin mir sicher, dass wir die Zuschauerinnen und Zuschauer so noch mehr für 'Punkt 12' begeistern werden." Zum Start wird Burkard übrigens zusammen mit Daniel Fischer durch die Sendung führen.