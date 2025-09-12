Neue Inhalte sowie Archivware von Warner Bros. Discovery wird auch in den kommenden Jahren auf den linearen TV-Sendern von RTL Deutschland sowie auf RTL+ zu sehen sein. Die beiden Unternehmen haben jetzt den Ausbau ihrer bestehenden Content-Partnerschaft angekündigt, dafür haben sie einen neuen Volume-Deal abgeschlossen. Dadurch sichert sich RTL jetzt noch umfassendere Auswertungsrechte an aktuellen Kino-Blockbustern und US-Serien sowie an Archiv-Inhalten von WBD.

Der Deal umfasst unter anderem exklusive Free-TV-Rechte sowie co-exklusive Streamingrechte für Kino-Hits wie "Wunderschöner" von und mit Karoline Herfurth, "Mickey 17" von Oscar-Preisträger Bong Joon-ho mit Robert Pattinson, den Blockbuster "Ein Minecraft Film" mit Jason Momoa und Jack Black sowie "Superman" von James Gunn. Zum WBD-Archiv gehören etwa die "Harry Potter"-Filme oder auch das "Herr der Ringe"-Franchise und diverse DC-Titel. Produktionen wie "Der Junge muss an die frische Luft", "Aquaman", "The Big Bang Theory", "Young Sheldon" und "Gilmore Girls" sind bereits jetzt auf RTL+ verfügbar.

Andreas Fischer, Chief Operating Officer RTL Deutschland, sagt: "Der neue Volume-Deal zahlt voll auf unsere Strategie aus Boost und Protect ein. Die umfassende Bandbreite an Hit-Produktionen von Warner Bros. Discovery ist eine fantastische Ergänzung zu unseren eigenen starken Marken. Damit fahren wir Angebot und Frequenz an Film- und Serien-Highlights für unser Publikum nochmal kräftig hoch – und das sowohl auf unseren Free-TV-Sendern als auch auf RTL+."

Und Matthias Heinze, SVP Commercial & Managing Director Warner Bros. Discovery, ergänzt: "Partnerschaften sind der Schlüssel zu nachhaltigem Erfolg, insbesondere in einem sich stetig wandelnden Medienumfeld. Wir freuen uns sehr, unsere langjährige Zusammenarbeit mit RTL Deutschland fortzusetzen. Gemeinsam schaffen wir damit beste Voraussetzungen, um unser Publikum mit den großartigen und vielfach ausgezeichneten Inhalten aus dem Kosmos von Warner Bros. Discovery zu begeistern."