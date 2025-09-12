RTL kann ab der Saison 2026/27 einige DFB-Pokalspiele übertragen. Wie RTL Deutschland jetzt mitgeteilt hat, konnte man sich die Live-Rechte am DFB-Pokal der Männer für insgesamt 15 Spiele sichern - diese sind im Zeitraum 2026/27 bis 2029/30 beim Sender zu sehen. Es geht pro Saison also um eine Handvoll Spiele. Neben den Live-Übertragungen umfasst die Vereinbarung weitere Highlight-Rechte im Free-TV und Streaming.

Bereits im Mai hatte der DFB einige Pokalrechte vergeben. So ist bereits bekannt, dass sämtliche Übertragungen auch bei Sky laufen werden. Damals erhielt auch Das Erste den Zuschlag für einige Übertragungen pro Saison (DWDL.de berichtete). Ein weiteres Free-TV-Paket war damals noch offen geblieben. Nun sind sämtliche Rechte vergeben: Neben dem Ersten und Neuzugang RTL bleibt auch das ZDF als Pokalpartner mit an Bord. Die Mainzer werden in dem genannten Zeitraum ebenfalls insgesamt 15 Spiele zeigen. RTL und das ZDF teilen sich also ganz offenbar das bislang noch offene Rechtepaket.

Vor allem für RTL ist es eine gute Nachricht, kann man sein Sport-Portfolio mit dem DFB-Pokal doch weiter stärken. Zwar geht es nur um einige wenige Spiele pro Saison, die passen aber gut zu den anderen Sport-Übertragungen, die man bereits anbieten kann: Aktuell setzt RTL bekanntlich auch auf Basketball, die 2. Fußball Bundesliga oder auch die NFL und die Europa League.

Inga Leschek, Chief Content Officer RTL Deutschland, sagt: "Der DFB-Pokal begeistert Jahr für Jahr Fußballfans im ganzen Land – von Illertissen bis Norderstedt, von Essen bis Dresden. Klein gegen Groß, David gegen Goliath – und immer wieder diese besondere Magie des K.o.-Duells. Umso mehr freut es mich, dass RTL neben der ARD und dem ZDF künftig Teil dieser Fußballreise ist. Wir machen große Momente für alle sichtbar und bringen die Faszination DFB-Pokal mit starken Live-Events ins Free-TV – nahbar, emotional, für alle."

Eine gute Nachricht ist der Deal aber auch für das ZDF. Im Mai sah es noch so aus, als könnten die Mainzer künftig leer ausgehen. Ab dem kommenden Jahr wird man einige Partien weniger zeigen können, ist aber immerhin nicht ganz raus. ZDF-Sportchef Yorck Polus: "Wir freuen uns, dass wir unseren Zuschauerinnen und Zuschauern über die bereits erworbenen Highlight-Rechte hinaus nun auch weiterhin Live-Spiele im DFB-Pokal der Männer zeigen können. Das ergänzt im TV und online unser vielfältiges Sportangebot auch künftig um spannende Pokal-Fights bei Männern wie Frauen."