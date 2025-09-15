© Joyn

Dabei handelt es sich um die Dokusoap "Die Resposten-Kings", produziert von der hauseigenen Produktionsfirma Just Friends Productions. Geplant sind zunächst acht Folgen, die ab dem 2. Oktober ausgestrahlt werden.

Im Mittelpunkt des neuen Formats stehen, man ahnt es schon, Restpostenprofis aus ganz Deutschland, die ungeprüfte Ware aus Retouren, Überproduktionen oder Geschäftsauflösungen aufkaufen - meist ohne zu wissen, was drinsteckt. Insgesamt sechs Händler liefern Einblicke in die Handelswelt. In der Vergangenheit wurde das Thema bereits in mehreren Show-Formaten aufgegriffen - so gab's bei RTLzwei "Die Retourenjäger" zu sehen, während RTL im Nachmittagsprogramm auf "Die Retourenprofis" setzte.

"Formate rund ums Thema An- und Verkaufen faszinieren uns seit jeher. Ebenso die Zuschauer", so Cornelia Landgraf, Geschäftsführerin von Just Friends Productions. "Unsere Händler sind starke Charaktere, ihre Unternehmen voller Geschichten. Wir zeigen, wie viel Kreativität, Instinkt und Mut es braucht, aus scheinbar chaotischer Ware große Geschäfte zu machen."