Als RTL im Frühjahr drohte, mit Stefan Raabs Comedy-Quiz-Show "Du gewinnst hier nicht die Million" gegen "TV total" ins Rennen zu ziehen, scheute ProSieben noch das direkte Duell und schickte Raabs Nachfolger Sebastian Pufpaff fortan nicht mehr am Mittwoch, sondern am Dienstag auf Sendung. Wenn Raab nun bei RTL einen neuen Anlauf nehmen wird, ist das allerdings anders.

Wie jetzt bekannt wurde, wird ProSieben im Oktober das Duell mit der "Stefan Raab Show" suchen. Konkret hat der Privatsender jetzt für den 8. und 15. Oktober zwei Live-Ausgaben von "TV total" angekündigt, die somit in unmittelbarer Konkurrenz zu Stefan Raab bei RTL ausgestrahlt werden. Die Shows hören auf den Namen "TV total Interaktiv" - was genau es damit auf sich hat, ist bislang allerdings nicht bekannt. Tatsächlich wird es trotz der beiden Mittwochs-Folgen nur ein echtes Duell mit Raab geben - am 8. Oktober setzt RTL nämlich auf die "3-Millionen-Euro-Woche" von "Wer wird Millionär?", weshalb die "Stefan Raab Show" ausnahmsweise nur bei RTL+ zu sehen sein wird. Zumindest am 15. Oktober läuft jedoch alles auf ein Duell zwischen Pufpaff und Raab hinaus.

Tickets für die beiden Live-Sendungen von "TV total". können bereits auf "MyShow.de" erworben werden, zudem bestätigte eine ProSieben-Sprecherin gegenüber "Bild" die Sendetermine.

Der neue Mut aus Unterföhring, Pufpaff ins Duell mit Raab zu schicken, rührt wohl auch aus der Quoten-Entwicklung der vergangenen Monate. Denn während "Du gewinnst hier nicht die Million" nach einem guten Start rasant an Boden verlor und schließlich nach wenigen Monaten von RTL abgesetzt wurde, erfreut sich "TV total" auch auf dem neuen Dienstags-Sendeplatz großer Beliebtheit. Seit der Rückkehr aus der Sommerpause verzeichnete die ProSieben-Show bislang im Schnitt mehr als 13 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Die neue "Stefan Raab Show" feierte indes am Montagabend in einer 15-minütigen Version ihre Premiere bei RTL. Noch bis Freitag wird Raab täglich um 20:15 Uhr in dieser kurzen Form auf Sendung gehen, ehe die regulären Ausgaben ab der kommenden Woche immer mittwochs um 20:15 Uhr mit einer Länge von 75 Minuten ausgestrahlt werden sollen. Nur drei Wochen später wartet dann schon das TV-Duell mit Sebastian Pufpaff. Man darf gespannt sein, für wen sich das Publikum entscheiden wird.