Bei RTLzwei hat man sich dazu entschieden, sein Reality-Format "Kampf der Realitystars" im kommenden Jahr in einem wesentlichen Punkt zu verändern. Anders als in den zurückliegenden Jahren setzt man nicht auf neue Promis und Reality-Sternchen, die an der Show teilnehmen, sondern auf solche, die das Format bereits kennen. Geplant ist für 2026 demnach eine Allstars-Staffel, die erneut von Arabella Kiesbauer moderiert wird.

"Kampf der Realitystars" ist traditionell das Format, das einen besonders hohen Promi-Verschleiß hat. Alleine bei der diesjährigen Staffel waren 22 mehr oder weniger bekannte Personen mit dabei. In der Allstars-Staffel geht es im kommenden Jahr für zahlreiche Promis aus früheren Staffeln zurück an den thailändischen Strand. Produziert wird das Format auch weiterhin von Banijay Productions Germany.

Moderatorin Arabella Kiesbauer sagt zum neuen Konzept: "Ich freue mich riesig auf die Allstars-Staffel! Es ist spannend zu sehen, wie sich die Wiederholungstäter ein zweites Mal schlagen - diesmal kennen sie das Spiel, aber das Spiel kennt sie auch. Das verspricht Reality pur und vor allem: jede Menge Überraschungen!"

Und Malte Kruber, Programmdirektor Entertainment RTLzwei, ergänzt: "’Kampf der Realitystars’ steht wie kein anderes Format für pointierten Witz, Ehrlichkeit und das Spiel mit dem Reality-Kosmos. Mit der Allstars-Staffel heben wir die Realityshow auf das nächste Level. Wir setzen auf Gesichter, die das Genre geprägt haben - und schaffen damit ein Format mit maximaler Awareness, hoher Relevanz und großem Vermarktungspotenzial."

Apropos Vermarktungspotenzial: "Kampf der Realitystars" hat in den zurückliegenden Jahren vor allem im linearen TV an Zugkraft verloren, in diesem Jahr wurden in der klassischen Zielgruppe noch 5,5 Prozent Marktanteil gemessen. Von früheren Erfolgen war man weit entfernt. Dafür lief es online bei RTL+ ziemlich gut, hier belegte das Format im Ausstrahlungszeitraum regelmäßig gute Platzierungen in der Census+-Auswertung der AGF.

Katrin Stefanovic, Managing Director Banijay Productions, sagt zur Fortsetzung des Formats als Allstars-Staffel: "Mit 'Kampf der Realitystars' haben wir ein Format entwickelt, das das Reality-Genre in Deutschland entscheidend geprägt hat. Die kommende Allstars-Staffel würdigt die Highlights vergangener Staffeln und ihre stärksten Stars, bringt aber zugleich neue Dynamik ins Spiel. Natürlich werden wir uns aber nicht auf Altbewährtem ausruhen, sondern wie gewohnt auch in Staffel sieben alles bisher Dagewesene nochmal toppen. Damit zeigen wir, dass wir als Banijay Productions Germany bestehende Erfolgsmarken kontinuierlich weiterentwickeln."