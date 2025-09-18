Schon im Frühjahr hatte Super RTL angekündigt, dass man an einem neuen Kids-Ableger von "Ninja Warrior Germany" arbeitet, im Sommer fanden die Dreharbeiten statt. Klar war bereits, dass das Spin-off anders werden soll als das, an dem man sich 2020 und 2021 versucht hatte. Das damals ausgestrahlte "Ninja Warrior Kids" war im Wesentlichen die Competition-Show, nur eben mit Kindern und Jugendlichen. Für dieses Jahr hat Super RTL eine Reality-Doku angekündigt, die über die reine sportliche Unterhaltung hinausgehen soll.

Nun steht fest, wann die "Ninja Warrior Germany Kids Academy" zu sehen sein wird. Die zehn Folgen werden ab dem 12. Oktober immer sonntags ab 19:40 Uhr bei Toggo ausgestrahlt, also der Kindermarke von Super RTL. Auf der Webseite sowie in der App von Toggo und auf RTL+ gibt’s jede Folge eine Woche vorab zu sehen. Die jungen Ninjas treten in zwei Teams gegeneinander an und absolvieren ein Trainingscamp, gecoacht werden sie dabei von den "Ninja Warrior"-Paten Melanie Schmidt, Ada Theilken, Lukas Homann und Moritz Hans.

Im Trainingscamp lernen die Kinder und Jugendlichen eben nicht nur, die sportlichen Hindernisse zu überwinden, sondern auch, gemeinsam Entscheidungen zu treffen und als Team zusammenzuarbeiten. Die vier Besten von ihnen schaffen es schließlich ins Finale und den "Ninja Warrior Germany"-Parcours. Mit dabei sind dann auch Jan Köppen, Frank Buschmann und Laura Wontorra.

Bei "Ninja Warrior Germany Kids Academy" fungiert indes Jessica Schöne als Camp-Chefin, sie stand bereits für "Kika Live" und "Secrets of Schloss Einstein" vor der Kamera. Produziert wird das Format, wie das Original, von RTL Studios.