Keine Erholung in Sicht: TV-Werbemarkt tief im Minus

Getrieben wurde das von der schlechten Performance der Mediengattung TV: Die heimischen Vermarkter erreichten demnach Brutto-Werbeeinnahmen in Höhe von 1,02 Milliarden Euro, das waren 9,8 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Neben ARD und ZDF, die wegen der fehlenden Sport-Großveranstaltungen in diesem August logischerweise mit einem großen Minus leben mussten, hat es auch andere Sender stark getroffen.

Bei RTL und ProSieben etwa gingen die Brutto-Werbeeinnahmen im August um 13,2 und 18,2 Prozent zurück. Bei RTLzwei betrug das Minus ebenfalls sehr deutliche 15,6 Prozent. Bei Warner Bros. Discovery (WBD) kann man angesichts dessen schon fast zufrieden sein, hier lag das Minus mit 4,3 Prozent in einem überschaubaren Rahmen. Ab November arbeiten El Cartel (RTLzwei) und WBD in der Vermarktung zusammen (DWDL.de berichtete). Bei der Ad Alliance lag das Minus im August über alle Sender hinweg bei 6,2 Prozent, bei Seven.One Media waren es 11,6 Prozent.

Aber auch andere Mediengattungen gerieten im August unter Druck, allen voran der ganze Bereich Out of Home, der sich der Werbekrise in diesem Jahr bislang noch ziemlich gut entziehen konnte. In den Brutto-Rankings von Nielsen kam Out of Home in diesem Jahr sogar auf ziemlich stattliche Wachstumswerte, im August stand mit 12,0 Prozent nun aber erstmals ein Minus. Auch die Zeitungen (-5,7 Prozent) und das Radio (-0,6 Prozent) verzeichneten weniger Brutto-Werbeeinnahmen als vor einem Jahr.