Serien wie "Dawson’s Creek" und "Charlie’s Angels" oder auch Filme wie "I Know Who Killed Me" und "The Foreigner – Der Fremde" sind künftig gratis auf YouTube zu sehen. Möglich macht das eine Zusammenarbeit zwischen Sony Pictures Entertainment Deutschland und Little Dot Studios Deutschland. Die beiden Unternehmen werden im Rahmen ihrer frisch angekündigten Kooperation insgesamt sechs neue, deutschsprachige YouTube-Kanäle starten und dort entsprechende Inhalte hochladen.

Ziel der Partnerschaft sei es, "gemeinsam innovative digitale Kanäle zu entwickeln, hochwertige Inhalte zu präsentieren und so ein breites Publikum in der sich rasant wandelnden Medienlandschaft zu erreichen". Mit Absolute Action ist ein erster Kanal bereits gestartet, hier will man Crime-, Thriller- und Western-Filmen zeigen. Bereits verfügbar sind "The Foreigner", "Foreigner 2: Black Dawn" oder auch "Linewatch".

Ende September folgen fünf weitere Kanäle: Auf dem Filmkanal Comfy Movies setzt man auf die Genres Comedy, Drama, RomCom sowie generell familienfreundliche Unterhaltung. Retro Gems ist dagegen ein Serienkanal, auf dem es Retro-Serien zu sehen geben soll. CineCult Reloaded ein Filmkanal mit Sci-Fi-, Fantasy-, Mystery- und Horrorfilmen. Bei Making Legends sehen die Nutzerinnen und Nutzer Biografien, Filme und Dokumentationen und bei Throwback Series sollen kultige Serienklassiker laufen.

Insgesamt umfasst die Mediathek über 1.000 Filme und zahlreiche Serien mit mehr als 2.000 Stunden Content. Das End-to-End-Management der Kanäle verantwortet Little Dot Studios Deutschland – von der strategischen Planung und Content-Kuration bis hin zu täglichem Publishing und Community Management. Dabei liege der Fokus auf der Monetarisierung der Inhalte und der Erschließung neuer Zielgruppen im DACH-Raum, heißt es.

Nils Franck, Managing Director von Little Dot Studios Deutschland, sagt: "Mit Sony Pictures Television arbeiten wir mit einem der weltweit größten und renommiertesten Medienunternehmen zusammen. Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, unser Know-how im YouTube-Channel Management und Development gezielt einzusetzen und die Reichweite sowie den Erfolg dieser erstklassigen Inhalte im deutschsprachigen Markt auszubauen."

Drei neue Kanäle bei Waipu.TV

Drei neue Kanäle gibt’s nun außerdem bei Waipu.TV: Himmlisches Kino ist ein Angebot von Great Movies, auf dem es Filme zu sehen geben wird, die auf wahren Begebenheiten basieren. Bei DEFA TV (kommt von DEFA Distribution) bringt man das filmische Kulturerbe der DDR auf den Bildschirm. Der Kanal zeigt DEFA-Klassiker, Dokumentarfilme, Trickfilme und Märchen aus über vier Jahrzehnten Filmgeschichte. Und die ARD-Vertriebstochter OneGate bringt Retro TV an den Start: Ein Kanal, bei dem es um Film- und Serienklassiker geht - gezeigt wird eine Mischung aus allen Genres.