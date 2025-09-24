Pinar Atalay wird in der ersten Ausgabe ihrer neuen ntv-Talkshow den Bundeskanzler begrüßen. Wie der Nachrichtensender mitteilte, ist Friedrich Merz (CDU) am Montag, den 6. Oktober zu Gast. Die Sendung läuft künftig alle zwei Wochen montags um 20:15 Uhr ohne Werbeunterbrechungen und soll "Raum für politisch spannende, menschlich bewegende und gesellschaftlich relevante Geschichten" bieten.

"Ich habe Bundeskanzler Merz am Tag seiner historischen Wahl im vergangenen Mai im Kanzleramt ausführlich interviewt. Nun kommt er in mein neues Studio und es gibt genau fünf Monate später viele Themen, die die Menschen in Deutschland bewegen", sagt Pinar Atalay über ihren Premieren-Gast. "Ich freue mich, den Kanzler zu begrüßen und bin gespannt auf das Gespräch in anhaltend schwierigen Zeiten."

Mit "Pinar Atalay" - so der naheliegende Titel der neuen Sendung - startet ntv einen neuen Anlauf mit politischen Talkshows am Montagabend, nachdem der Sender Ende 2024 etwas überraschend die erfolgreiche Talkshow "Beisenherz" beendet hatte. Atalay wechselt sich auf dem Sendeplatz künftig mit "Blome & Pfeffer - Der ntv-Hauptstadt-Talk" ab - eine weiterer Neustart, durch den RTL-Politikchef Nikolaus Blome gemeinsam mit der Hauptstadtkorrespondentin Clara Pfeffer führen wird (DWDL.de berichtete). Die erste Ausgabe wird am 13. Oktober zu sehen sein.

ntv-Chefredakteur David Whigham rief mit Blick auf die beiden Neustarts jüngst eine "Talkoffensive" aus und erklärte: "In der aktuell hektischen Nachrichtenlage geben wir wichtigen Themen und Menschen damit den Raum, den sie verdienen."