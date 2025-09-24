Als "Die Lochis" galten Heiko und Roman Lochmann eine Zeit lang als die größten Teenie-Stars des Landes - bis sie sich mit 20 Jahren dazu entschieden, ihre Karriere als YouTube zu beenden und stattdessen unter dem Namen "HE / RO" einen Neuanfang als Musiker zu starten. Das ZDF hat nun eine fünfteilige Doku-Serie über den Weg der Zwillinge angekündigt, für die der Sender sie über fünf Jahre hinweg begleitet hat - "raus aus der Popverpackung, rein ins echte Leben", wie es heißt.

Die fünfteilige Produktion von ZDFkultur steht ab dem 1. November um 21:00 Uhr im Streaming-Portal des ZDF zum Abruf bereit und wird außerdem am Donnerstag, den 13. November ab 22:15 Uhr bei ZDFneo linear ausgestrahlt. Der Sender verspricht "eine intime Coming-of-Age-Geschichte", die darüber hinaus auf Themen wie mentale Gesundheit, Mobbing-Erfahrungen und Selbstzweifel blickt und dabei "zugleich die Sehnsucht der Fans nach Zugehörigkeit und Echtheit" spiegelt.

"Die Doku-Serie zeigt nicht den x-ten Rückblick auf eine Influencer-Karriere, sondern zwei junge Männer, die sich in einem kompletten Neustart befinden – persönlich, künstlerisch, emotional", so Lisa Reisch und Vanessa Olivier aus der ZDF-Hauptredaktion Kultur. "Die Serie steht exemplarisch für ein modernes Coming-of-Age unter dem Brennglas öffentlicher Aufmerksamkeit - mit allen Zweifeln, Konflikten und Momenten des Scheiterns, die zur Suche nach Identität dazugehören."

Regisseurin Carolin Genreith erklärt, dass die früheren YouTube-Stars "vor unseren Augen" erwachsen geworden seien. "Ihre Unsicherheit, ob man sie ernst nimmt, ihre Verletzlichkeit, aber auch ihr Wille, 'es zu schaffen', ohne zu wissen, was 'es' ist – genau das hat mich interessiert", sagt sie. "So ist 'Teenstar Dilemma' zu einer roughen und echten Coming-of-Age-Serie geworden, in der wir das Image der beiden aufbrechen und bewusst einen Gegenentwurf zu glatten Biopics schaffen. Möglich wurde das nur durch Zeit, Vertrauen und den Mut der beiden, so ehrlich zu sein."