Die Mitglieder der des Aufsichtsrats der AGF Videoforschung haben auf ihrer jüngsten Sitzung einen neuen Vorsitzenden gewählt. Matthias Eckert vom Hessischen Rundfunk übernimmt die Aufgabe für zwei Jahre, sein Stellvertreter wird Carsten Schwecke von RTL Deutschland. Schwecke folgt auf Guido Modenbach (Seven.One Entertainment Group), der diese Funktion bislang innehatte und weiterhin Mitglied des Aufsichtsrats bleibt. Eckert ersetzt Uwe Storch, dessen Amtszeit regulär endet.

Bereits im Mai dieses Jahres hatte Storch nach 15 Jahren im Vorstand der Organisation Werbungtreibende im Markenverband (OWM), davon sechs Jahre als Vorsitzender, den Staffelstab an Maike Abel übergeben. Bei der AGF Videoforschung war Storch mehr als zehn Jahre in unterschiedlichen Funktionen im Aufsichtsrat aktiv, zuletzt seit Februar 2023 als Vorsitzender.

"Uwe Storch war für uns über viele Jahre hinweg ein sehr engagierter, kritischer und verlässlicher Impulsgeber aus dem Markt. Seine klare Haltung, seine Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, und sein konstruktiver Blick auf die Weiterentwicklung der AGF haben unsere Arbeit entscheidend mitgeprägt. Wir danken ihm ganz herzlich für seinen Beitrag und die intensive, vertrauensvolle Zusammenarbeit - auch im Namen des gesamten Aufsichtsrats und der Gesellschafter", sagt Kerstin Niederauer-Kopf, Vorsitzende der Geschäftsführung der AGF. Gleichzeitig bedankte sich Niederauer-Kopf auch bei Guido Modenbach, der der AGF aber ja erhalten bleibt.

Zur neuen Aufsichtsratsspitze sagt die AGF-Geschäftsführerin: "Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit in dieser neuen Konstellation. Mit Matthias Eckert und Carsten Schwecke an der Spitze hat der Aufsichtsrat ein klares Signal gesetzt: für Kontinuität und Verlässlichkeit ebenso wie für Innovation und neue Impulse. Diese Balance ist entscheidend, um die AGF erfolgreich weiterzuentwickeln."

Zwei neue Mitglieder im Gremium

Der Vorsitzende und sein Vize sind im AGF-Aufsichtsrat übrigens nicht die einzige Veränderung. Neu in das Gremium berufen wurde Kristina Bulle, Chief Marketing Officer DACH und Vice President Brand Building bei Procter & Gamble. Sie übernimmt die Stellvertreterfunktion für Susanne Kunz (Geschäftsführerin OWM). Ebenfalls neu gewählt aus dem Kreis der Agenturen wurde Carsten Kollmus (Dentsu). Er übernimmt die Stellvertreterfunktion für Klaus-Peter Schulz (Die Mediaagenturen).

"Mit Kristina Bulle und Carsten Kollmus gewinnen wir zwei starke Persönlichkeiten, die die Perspektiven der Werbungtreibenden und der Agenturen in den Aufsichtsrat einbringen. Kristina Bulle vereint internationale Markenführung bei Procter & Gamble mit einem tiefen Verständnis für Medialeistung und Markttransparenz. Carsten Kollmus bringt als Agenturvertreter langjährige Erfahrung in Media-Strategie, Messfragen und Innovationsprozessen mit. Gemeinsam stehen sie für Kompetenz, Erfahrung und frische Impulse - und damit für eine wertvolle Bereicherung unserer Arbeit", so Niederauer-Kopf.