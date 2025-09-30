Kabel Eins hat den Drehstart einer neuen "Roadtrip"-Staffel angekündigt. Erneut stürzen sich die TV-Köche Frank Rosin, Ali Güngörmüs und Alexander Kumptner darin wieder in ein Abenteuer fernab der Heimat. Nachdem die Köche zuletzt aber drei Mal in den USA unterwegs gewesen sind, geht’s jetzt nach Australien. Die Dreharbeiten haben schon begonnen, die Ausstrahlung von "Roadtrip Australien" erfolgt im Frühjahr 2026.

"Roadtrip Australien" ist eine Koproduktion zwischen Kabel Eins und dessen österreichischem Schwestersender Puls 4. Produziert wird das Format von South & Browse. Kabel-Eins-Chef Felix von Mengden sagt zur neuen Staffel: "Nach drei Jahren USA wollen wir unserem Erfolgstrio in der vierten Runde mal wieder etwas Besonderes gönnen. Here we go. Roadtrip Down Under. Hier sind die Straßen noch endloser, die Kulinarik abenteuerlicher und die tierischen Bewohner noch exotischer. Das wird wieder beste Unterhaltung. Schon alleine mit dem zwanzigstündigen Hinflug könnten wir drei Sendungen füllen."

Frank Rosin gibt derweil an, noch nie in Australien gewesen zu sein. Er sei gespannt auf "die Menschen, die Kultur, das Essen, die Landschaft und den Ozean." Alex Kumptner sagt: "Ich freue mich auf neue Abenteuer mit Frank und Ali, vor allem, dass wir dieses Mal in Australien unterwegs sind. Das stand schon immer auf unserer Bucketlist." Und Ali Güngörmüs erklärt, er habe Australien schon immer mal besuchen wollen. "Ich bin ich gespannt auf die Kulinarik, Land und Leute, aber weniger jedoch auf die Spinnen und Schlangen."

Kabel Eins schickt die TV-Köche in dem Format in einem Camper in die USA bzw. jetzt nach Australien, um dort Land, Leute und Kulinarik zu erfühlen. Das war in den vergangenen drei Jahren durchaus erfolgreich, auch wenn die Quoten konstant rückläufig waren. Im Frühjahr dieses Jahres waren noch 4,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe drin - vielleicht auch ein Grund, weshalb man sich nun gegen einen weiteren USA-Roadtrip entschieden hat und lieber nach Australien geht.