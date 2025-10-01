Die Henssler-Festwochen bei Vox gehen weiter, nun hat der Sender den Start des neuen Formats "Hensslers Dreamteam" angekündigt. Die insgesamt vier Ausgaben sind ab dem 26. Oktober sonntags zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr zu sehen. Fest steht nun auch, dass Sonja Zietlow durch die Show führen wird, in der Steffen Henssler zusammen mit Ali Güngörmüş und Ralf Zacherl gegen hochkarätig besetzte Gegnerteams kochen.

Wie diese Gegnerteams konkret aussehen und welche Personen in der Jury sitzen, die die Gerichte der Teams bewerten wird, ist noch unklar. Die Jury soll aber in jedem Fall immer wechseln und aus fünf Jurorinnen und Juroren bestehen. "Alleine kochen mache ich schon – aber im Team geht’s um mehr: Vertrauen, Timing und den Spaß an der Sache. Genau das macht 'Hensslers Dreamteam' für mich so besonders", sagt Steffen Henssler zu dem neuen Format, das von Mizu Productions in Zusammenarbeit mit MoveMe produziert wird. Mizu ist die noch recht junge Produktionsfirma von Steffen Henssler.

Und so ist die Show inhaltlich aufgebaut: In insgesamt vier Koch- und drei Quizrunden tritt das Dreamteam gegen andere Spitzenteams aus Profi-Köchen an - gekämpft wird nicht um Punkte, sondern um wertvolle Kochzeit, die im großen Finale über Sieg oder Niederlage entscheidet. Kreativität, handwerkliches Geschick und Improvisation sind dabei ebenso gefragt wie Wissen rund um Kulinarik, Food-Trends und Küchenkniffe. Nur wer sowohl am Herd brilliert als auch im Quiz besteht, kann sich entscheidende Zeitgutschriften sichern.

Die redaktionelle Verantwortung für "Hensslers Dreamteam" liegt auf Seiten von Vox bei Dirk Döding (Leitung Creative Unit Unterhaltung / Show) und Thomas Wißmann (Head of Producers Unterhaltung / Show) unter der Leitung von Marcel Amruschkewitz (Vox-Programmchef).

Vor einigen Wochen hatte Vox den Henssler-Herbst ausgerufen. So tritt der TV-Koch demnächst in "Europa grillt den Henssler" gegen ganz Europa an, jede Folge widmet sich vier Ländern, die von einem Traditionskoch und einem Promi-Paten vertreten werden. Mit "Grenzenlos Genial Gekocht" hatte man bereits Ende August einen Roadtrip mit Henssler und Johann Lafer gezeigt - der hatte sich für eine Fortsetzung empfohlen (DWDL.de berichtete). Und dann sind aktuell am Sonntagabend ja auch noch die Sommer-Ausgaben von "Grill den Henssler" zu sehen. Die werden Ende Oktober vom neuen "Dreamteam" abgelöst.

Sebastian Lege meldet sich zurück

Kulinarisch wird ab dem 27. Oktober zudem auch am Montagabend bei Vox, dann meldet sich nämlich "Lege kommt auf den Geschmack" zurück. Darin beschäftigt sich Sebastian Lege wieder verschiedenen Gerichten, die in Deutschland besonders gern gegessen werden. Zum Auftakt in die dritte Staffel geht es um Chili con Carne. Um die perfekte Version des Gerichts zu kreieren, erforscht Lege nicht nur Zutaten und Zubereitungsmethoden, sondern besucht auch Orte wie eine Chili-Farm und experimentiert im Labor.