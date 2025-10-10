Michael Eifler und Simone Sole sind neue Mitglieder des Aufsichtsrats von ProSiebenSat.1. Wie das Unternehmen mitteilte, wurden beide mit sofortiger Wirkung gerichtlich bestellt und sollen auf der nächsten Hauptversammlung ordnungsgemäß von den Aktionärinnen und Akionären gewählt werden. Sie folgen auf Klára Brachtlová und Christoph Mainusch, die ihre Mandate jüngst vor dem Hintergrund des inzwischen abgeschlossenen MFE-Deals niedergelegt hatten.
Schon im September hieß es, dass die Neubesetzung der zwei Aufsichtsratsposten die neue Aktionärsstruktur - mit MFE als klarer Mehrheitsaktionärin - "adäquat abzubilden" solle (DWDL.de berichtete). Nun ist die Rede davon, dass der Aufsichtsrat mit der Berufung von Eifler und Sole "seine internationale Ausrichtung und seine branchenspezifische Expertise" stärke.
Michael Eifler ist Partner bei Eifler Grandpierre Weber Rechtsanwälte und Notare, einer Anwaltskanzlei in Frankfurt am Main und verfügt über "umfangreiche Erfahrung in der Unterstützung italienischer Unternehmen bei deren Aktivitäten und Investitionen in Deutschland", wie es heißt. Er berät sowohl deutsche mittelständische Unternehmen als auch internationale Investoren bei ihren Aktivitäten in Deutschland. Simone Sole wiederum fungiert als Group Head of Finance und M&A bei MFE in Mailand.
"Ihre jeweilige Fachkompetenz und internationale Erfahrungen sind für unsere weitere Transformation enorm wertvoll", sagte Maria Kyriacou, Aufsichtsratsvorsitzende von ProSiebenSat.1. "Mit den zusätzlichen Kompetenzen im Aufsichtsrat sind wir bestens gerüstet, die fortlaufende Abstimmung mit unserer Mehrheitsaktionärin zu unterstützen."