Michael Eifler und Simone Sole sind neue Mitglieder des Aufsichtsrats von ProSiebenSat.1. Wie das Unternehmen mitteilte, wurden beide mit sofortiger Wirkung gerichtlich bestellt und sollen auf der nächsten Hauptversammlung ordnungsgemäß von den Aktionärinnen und Akionären gewählt werden. Sie folgen auf Klára Brachtlová und Christoph Mainusch, die ihre Mandate jüngst vor dem Hintergrund des inzwischen abgeschlossenen MFE-Deals niedergelegt hatten.

Schon im September hieß es, dass die Neubesetzung der zwei Aufsichtsratsposten die neue Aktionärsstruktur - mit MFE als klarer Mehrheitsaktionärin - "adäquat abzubilden" solle (DWDL.de berichtete). Nun ist die Rede davon, dass der Aufsichtsrat mit der Berufung von Eifler und Sole "seine internationale Ausrichtung und seine branchenspezifische Expertise" stärke.