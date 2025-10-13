Talk-Comeback für Nena Brockhaus: Ab dem 10. November wird die 33-jährige Journalistin beim Nachrichtensender Welt eine neue politische Talkshow präsentieren. Unter dem Titel "Meinungsfreiheit mit Nena Brockhaus" sollen "die Debattenkultur und der Austausch von Meinungen gefördert werden - mit klarer Kante, aber immer auch mit Respekt", wie es heißt.

Die Sendung soll von Montag bis Mittwoch jeweils um 16:10 Uhr ausgestrahlt werden - in dieser Zeit verzichtet Welt damit also im Gegenzug auf seine klassischen Nachrichten. Das Konzept erinnert an den ehemaligen "Bild"-Talk "Viertel nach Acht", den Brockhaus selbst zwischen 2021 und 2023 moderierte: Konkret soll jeder Gast eine eigene These mit in die Sendung bringen und diese mit den anderen Gästen und der Moderatorin diskutieren.

"Wir leben in einer Zeit voller Filterblasen und Echokammern. Algorithmen sorgen dafür, dass jeder nur noch das hört, was ins eigene Weltbild passt", sagt Nena Brockhaus. "Wir haben verlernt, dass respektvoller Streit das Lebenselixier unserer Demokratie ist." Ihre Sendung soll daher "der Ort sein, an dem unterschiedlichen Stimmen wieder lustvoll miteinander streiten und sich austauschen", so Brockhaus weiter. "Mit dem Format will ich gerade auch jüngere Generationen wieder für die politische Debatte begeistern."

Der stellvertretende Chefredakteur Johannes Böhning sagt: "Neben Nachrichten und Breaking News gehören Analyse und Meinung zu den wichtigsten Kernkompetenzen von Welt TV. 'Meinungsfreiheit mit Nena Brockhaus' ist ein Talkformat, das in die Tiefe geht, polarisiert, unterhält und bei dem wirklich jede Meinung zu Wort kommt. Mit Nena Brockhaus konnten wir eine profilierte Journalistin gewinnen, die nicht nur Themen abfragt, sondern aktiv in das Talkgeschehen eingreift und Themen zuspitzen kann."

Schon seit dem vergangenen Jahr kommentiert Brockhaus für den Nachrichtensender wöchentlich die deutsche Innenpolitik. Künftig wird sie im Welt-Programm also noch häufiger zu sehen sein.