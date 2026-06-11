Mit der 200-minütigen Ukraine-Doku in der vergangenen Woche, die aus dem Gewinn von "Joko & Klaas gegen ProSieben" hervorging, sorgte das Format auch in diesem Jahr wieder für Schlagzeilen. Aber nicht nur deswegen kann man bei ProSieben zufrieden sein, auch die eigentliche Show bescherte dem Sender wieder gute Quoten und Marktanteile, die im Schnitt zwar etwas unter denen der Frühjahrsstaffel aus dem vergangenen, aber über jenen der letzten Herbst-Staffel lagen.

Zum Finale zog der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe nochmal auf 14 Prozent an - 1,2 Prozentpunkte mehr als in der Vorwoche und der zweitbeste Wert dieser Staffel. Zur Erinnerung: Der ProSieben-Senderschnitt lag zuletzt mit 6,4 Prozent nicht mal halb so hoch. Trotzdem sind die Gesamt-Reichweiten ein Stück weit ernüchternd: 710.000 Zuschauerinnen und Zuschauer wurden im Schnitt gezählt, der Abwärtstrend über die letzten Jahre ist hier schon enorm, noch vor zwei Jahren lag die Reichweite im Schnitt selbst ohne zeitversetzte Nutzung klar über der Millionen-Marke. Dass Joko & Klaas das ältere Publikum fehlt, zeigt sich schon daran, dass schon in der erweiterten Zielgruppe 14-59 der Marktanteil mit 8,7 Prozent ungleich niedriger ausfiel.

Während "Joko & Klaas gegen ProSieben" im Vergleich zur Vorwoche zulegen konnte, ging es für "Das große Backen - Die Profis" in Sat.1 ein Stück abwärts: Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe 14-49 fiel mit 6,7 Prozent um fast zwei Prozentpunkte niedriger aus als in der Woche zuvor, auch bei den 14- bis 59-Jährigen ging's auf 6,6 Prozent runter. Im Schnitt sahen insgesamt eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer zu.

Vox erzielte mit "Feuer, Wasser, Erde, Luft - Retter in ihrem Element" solide Marktanteile von 6,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und 4,8 Prozent in der erweiterten Zielgruppe 14-59. Insgesamt schauten im Schnitt 600.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu. Zufrieden sein kann man auch bei Kabel Eins, wo "Die Tribute von Panem - The Hunger Games" 4,8 Prozent Marktanteil in der klassischen und 4,5 Prozent in der erweiterten Zielgruppe einfahren konnte. Insgesamt sah hier im Schnitt eine halbe Million Menschen zu.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;