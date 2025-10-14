Noch vor wenigen Tagen machte Joyn aus dem Starttermin der neuen Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany" ein kleines Geheimnis. Nun steht allerdings fest: Der Streamingdienst beginnt am Donnerstag, den 13. November mit der Ausstrahlung. Neben der Auftakt-Folge stehen an diesem Tag zudem bereits die nächsten beiden Folgen zum Abruf bereit.

Bekannt ist nun außerdem, welche neun Paare diesmal ins deutsche "Forsthaus" einziehen werden. Neben der bereits bestätigten Teilnahme von Yeliz Koc und Dliara Kruse, die anstelle des eigentlich eingeplanten Jimi Blue Ochsenknecht einsprang, bilden Ex-Dschungelcamper Maurice Dziwak und sein Vater Frank ein Team. Die ebenfalls bereits Dschungel-erprobte Sarah Knappik führt indes ihren guten Freund und Kartenleger Bernhard Schwendemann ins Reality-Business ein, während sich auch die beiden YouTuber Christo und C-Bas, bekannt von "Bullshit TV", für die Realityshow zusammengeschlossen haben.

Ebenfalls in der dritten "Forsthaus Rampensau"-Staffel mit dabei: Das Liebespaar Max Bornmann und Melina Hoch, die Reality-Stars Marc-Robin Wenz und Henna Urrehman, Walentina Doronina und Eva Benetatou, Profi-Boxer Oliver Ginkel und MLFL-Buddy Paul Aubster sowie Gina Beckmann und Best Buddy Leon.Conent.

"Forsthaus Rampensau" stammt ursprünglich auch Österreich, wo inzwischen drei Staffeln beim Privatsender ATV ausgestrahlt wurden. Hierzulande ist die Realityshow seit dem Jahr 2023 zu sehen - anfangs auch auf prominentem Sendeplatz bei ProSieben. Produziert wird das Format in beiden Ländern von Madama Zheng Production.