Unter dem Titel "Der Comedygipfel - Das Jahr 2025" will ProSieben humoristisch auf das Jahr zurückblicken. Wie der Privatsender am Sonntag ankündigte, soll Katrin Bauerfeind die Moderation der neuen Show übernehmen, deren Produktion von Brainpool übernommen wird. Die Produktion findet demnach bereits Ende November in Köln statt. Wann genau die Ausstrahlung erfolgen wird, ist noch nicht bekannt.

Bauerfeind ist bei ProSieben bislang regelmäßig als Moderatorin der Finalrunde bei "Wer stiehlt mir die Show?" zu sehen und präsentierte darüber hinaus im vergangenen Jahr die kurzlebige "Superduper-Show". Von der liegen noch immer drei ungesendete Folgen in der Schublade, auch wenn ProSieben nach dem schnellen Aus noch attestierte, "an das Potential der Show" zu glauben und für 2025 eine Rückkehr ankündigte - auf einem Sendeplatz, "der es Familien einfacher macht, die Show zu verfolgen", Fündig wurde ProSieben bei der Suche bislang aber augenscheinlich nicht.

Nun also ein neuer Show-Anlauf mit dem "Comedygipfel", bei dem noch einmal "echte High- und unfreiwillig komische Lowlights der letzten zwölf Monate" beleuchtet werden sollen. Geplant sind Studiosketche, Einspielfilme zahlreiche Gäste, darunter Linda Zervakis, Chris Tall, Christoph Maria Herbst, Tahnee, Benni Stark und Dr. Pop.

Neu ist die Idee eines Comedy-Jahresrückblicks indes nicht. Schon ab 2001 präsentierte Jürgen von der Lippe in Sat.1 über mehrere Jahre hinweg "Wer zuletzt lacht...! Der komische Jahresrückblick" und feierte damit schöne Erfolge. Zuletzt war die Sendung im Jahr 2008 zu sehen.