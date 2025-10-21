Dass das ZDF mit den Ehrlich Brothers viel vor hat, stellte der Sender schon im Sommer bei der Ankündigung zahlreicher Programmvorhaben mit dem berühmten Magier-Brüderpaar unter Beweis (DWDL.de berichtete). Darunter war auch eine Dokuserie, die die Ehrlich Brothers zusammen mit einigen ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei ihrer ersten Tournee durch die USA begleitet. Dafür steht nun ein Ausstrahlungstermin fest.

Konkret zeigt ZDFneo die Doku "Ehrlich Brothers - Road to Las Vegas. Die große USA-Tour" am Samstag, den 29. November um 18:20 Uhr. Parallel dazu besteht freilich auch die Möglichkeit, den Film zu streamen.

Gezeigt werden soll, wie sich Andreas und Chris Ehrlich "in ihr bisher größtes Abenteuer" stürzen, wie es heißt - entlang der Route 66 quer durch die Staaten. Der Koloss aus Trucks und Nightlinern macht Halt in Städten wie Washington DC, Seattle, New York und San Diego. Dort müssen Hallen mit mehreren tausend Personen gefüllt werden. Aber auch gemeinsame Erlebnisse neben der eigentlichen Tour, die im Rahmen der Doku gezeigt werden, sollen die Brüder und ihr Team noch mehr zusammenschweißen.

Erst Ende September hatte das ZDF die Bühnenshow "Diamonds" der Ehrlich Brothers gezeigt und damit am Samstagabend einen schönen Quoten-Erfolg bei Jung und Alt gefeiert. Im Schnitt schalteten damals 3,20 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein, bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil bei 13,5 Prozent. Die Zusammenarbeit zwischen dem ZDF und den Brüdern hatte allerdings schon im vorigen Jahr mit der Factual-Reihe "Magic Moves" begonnen.

Noch mehr Ehrlich Brothers im TV

Weitere Projekte sind bereits geplant: So sollen die Ehrlich Brothers auch im Kinderprogramm verstärkt in Erscheinung treten, allen voran in der vierteiligen Show "Magic Pranks - Ausgetricks mit den Ehrlich Brothers". Daneben sind für den Dezember auch zwei Ausgaben der Spielshow "1, 2 oder 3" mit den Ehrlich Brothers geplant, in denen es um "geniale Erfindungen und technische Tüfteleien" geht. Im Januar wiederum folgt im Kika die Abendshow "1, 2 oder 3 - Die Challenge", in der die Ehrlich Brothers für Illussionen sorgen sollen.