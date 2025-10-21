Nachdem "Bachelor in Paradise" im vergangenen Jahr eine Pause einlegte, steht in diesem Jahr nun wieder eine neue Staffel des Formats an, das quasi die Zweitverwertungs-Anstalt im "Bachelor"-Universum ist. Hier treten Personen an, die schon einmal bei "Der Bachelorette" oder "Der Bachelor" bzw. "Die Bachelors" zu sehen waren. Die sechste Staffel geht mit elf Folgen ab dem 4. November bei RTL+ an den Start. Zum Auftakt gibt's eine Doppelfolge, danach folgt im Wochen-Rhythmus jeweils eine weitere Episode.

Mit dabei sind unter anderem der Ex-Bachelor von 2023, David Jackson, die "Bachelorette"-Teilnehmer Devin Dayan, Ferry Pall, Jan Hoffmann und Lukas Baltruschat sowie die ehemaligen "Bachelor"-Kandidatinnen Viviane Tegtmeier, Larissa Schulte und Viktoria Stryczek. Und wie in den vorherigen Staffeln gibt Paul Janke auch wieder den Barkeeper mit offenem Ohr für die Flirt-Probleme.

In Thailand haben die Singles die freie Wahl, wen sie näher kennenlernen möchten und wem sie eine Rose schenken. Dabei werden die Karten jede Woche neu gemischt: Während in der einen Woche die Frauen wählen dürfen, haben in der Folgewoche die Männer die Rosen in der Hand. Dabei gilt die bekannte Regel: Nur wer eine Rose erhält, darf im Paradies verbleiben.