Am Dienstagmittag kam die Nachricht, wenig später auch ein AllHands-Videocall des neuen Führungsduos. Der neue ProSiebenSat.1-Vorstandsvorsitzende Marco Giordani dankt in der internen Mitteilung, die DWDL.de vorliegt, den Mitgliedern des bisherigen Vorstand "für ihren Einsatz in den vergangenen Jahren", wendet sich dann mit dem Blick nach vorn an die Belegschaft.
Auf die Einladung zum kurzfristigen AllHands-Videocall folgen die Schlussworte:
Doch warum hatte MFE keinen Glauben mehr daran, dass das bisherige Führungsteam dieses nächste Kapitel angehen könnte? Eine von drei Fragen des Medienmagazins DWDL.de, auf die ein MFE-Sprecher am Dienstag nur kurz und knapp antwortete. So auch auf die Frage nach den heutigen Personalien. Beinahe unbeteiligt klingt die Antwort: "Die Entscheidung liegt beim Aufsichtsrat von ProSiebenSat.1. Uns liegen deshalb keine weiteren Informationen vor."
Wie sieht der Zeitplan für die Implementierung der MFE-Strategie aus? Die Antwort darauf deckt sich mit der internen Botschaft des neuen CEO an die Mitarbeitenden. Und warum ist, wenn lokale Produktionen laut Pier Silvio Berlusconi künftig eine größere Rolle spielen sollen, keine Content-Expertise im Vorstand vertreten? Ein MFE-Sprecher: "Die im Team verankerte Content-Expertise bildet eine starke Grundlage, auf die man setzt – mit dem Ziel, Talente zu fördern und neue Potenziale freizusetzen." An Tag 1 des neuen Kapitels bei ProSiebenSat.1 bleiben, nicht überraschend, einige Fragen offen.