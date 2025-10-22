Kabel Eins setzt in der Vorweihnachtszeit am Donnerstagabend in diesem Jahr auf Alexander Kumptner und Frank Rosin. Im neuen Format "Rosin & Kumptner: Mission Mittendrin" schicken sich die beiden Köche gegenseitig auf unterschiedliche Missionen. "In 'Mission Mittendrin' tauchen wir in jeder Folge in eine komplett andere Welt ein", erklärt Frank Rosin, das Format. "Die Themenwelt wird immer vom jeweils anderen ausgesucht, und dann heißt es: Mitmachen - egal ob man will oder nicht", ergänzt Alexander Kumptner.

"Und mittendrin heißt wirklich mittendrin. Wir schwitzen, wir kämpfen, wir packen an - wir sind komplett dabei", verspricht Rosin. In der ersten Folge geht es beispielsweise darum, auf einem Militärschiff zu dienen und auf der Reeperbahn zu strippen. Die Themenwelten der zweiten Folge lauten "Little Tokyo" und "Mittelalterfest", bei Folge 3 geht's um "Türkische Hochzeit" und "Kirmes" und zum Abschluss steht ein Bauernhof und Wacken auf dem Programm.

Der Sender erklärt zum Format: "Was passiert, wenn Kulinarik auf Krawall, Kochkunst auf Kulturclash und zwei Alphatiere auf echte Extreme treffen - wer bleibt cool, wer knickt ein und wer überrascht am meisten?" Herausfinden kann man es ab dem 27. November, wenn "Rosin & Kumptner: Mission Mittendrin" für vier Wochen donnerstags um 20:15 Uhr zu sehen sein wird. Produziert wird das Format von RedSeven Entertainment.

Auch im kommenden Jahr werden Rosin und Kumptner wieder zu sehen sein, dann gemeinsam mit Ali Güngörmüs auf einem weiteren Roadtrip. Nachdem die drei Köche zuletzt drei Mal durch die USA gereist sind, geht's diesmal allerdings nach Australien. Die Dreharbeiten fanden bereits statt, die Ausstrahlung wurde fürs Frühjahr in Aussicht gestellt. Produziert wird das Format von South & Browse.