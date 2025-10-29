Am 20. November startet der mittlerweile 30. RTL-Spendenmarathon. Zum Jubiläum haben sich die Verantwortlichen um Wolfram Kons etwas besonderes ausgedacht, erstmals läuft die Spendensammlung nämlich nicht 24, sondern gleich 30 Stunden. Um 18 Uhr fällt der Startschuss mit einer rund 30-minütigen Sendung bei RTL. In der Primetime gibt’s dann wie gehabt ein Promi-Special von "Wer wird Millionär?" zu sehen.

Mit dabei ist, neben vielen anderen Promis, auch Jens Knossalla. Der wird aber nicht am Telefon sitzen, um Spenden anzunehmen. RTL plant mit Knossi einen 24-stündigen Livestream anlässlich des Spendenmarathons. Direkt aus den RTL-Studios und für den guten Zweck soll der Entertainer einige Gesichter des Senders begrüßen, darunter Jan Köppen, Sally von "Sallys Welt" oder auch Paul Janke und The BossHoss.

Knossi soll darüber hinaus die Teams der 24-Stunden-Challenge von Joey Kelly unterstützen und bei der ersten RTL-Minecraft LAN-Party vorbeischauen. Zudem schnuppert Knossi Racing-Feeling bei Europas reichweitenstärkstem SimRacing-Event. RTL hat für den Livestream "exklusive Behind-the-Scenes-Einblicke, Gaming-Action und verrückte Challenges mit jeder Menge Herz" in Aussicht gestellt. Der Stream läuft live und kostenlos bei RTL+ und parallel auf Knossis Twitch-Kanal. Die gesamten Streaming-Erlöse kommen den Hilfsprojekten des RTL-Spendenmarathons zugute.

Das Finale des RTL-Spendenmarathons findet am 21. November statt. Im Anschluss an das erste Halbfinale von "Ninja Warrior Germany" meldet sich Wolfram Kons noch einmal und verkündet dann auch die finale Spendensumme, die in den insgesamt 30 Stunden zusammengekommen ist.