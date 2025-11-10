Am kommenden Mittwoch, 12. November tritt Thorsten Braun offiziell seinen neuen Posten als Geschäftsführer und CEO von RTLzwei an, wie der Sender nun bekannt gab. Als Mitte August der Nachfolger für den zum 1. Juli kurzfristig ausgeschiedenen Andreas Bartl bekannt gegeben worden war, hatte man das genaue Startdatum noch offen gelassen und lediglich vom Ende des Jahres gesprochen. Nicole Glatzmeier, die seit Bartls Ausscheiden das Unternehmen übergangsweise geführt hatte, bleibt als COO und CFO weiterhin Teil der Geschäftsführung.

Thorsten Braun kommt von RTL Deutschland, wo er seit Anfang 2024 Chief Marketing, Brand & Consumer Products Officer war. Zu seinen Aufgaben gehörte damit die Markenstrategie und -entwicklung, alle Marketing-Aktivitäten sowie das Lizenz- und Merchandisinggeschäft. Zuvor war er Geschäftsführer von Super RTL. Von 2013 bis 2020 war er Sender- und Vermarktungschef bei Walt Disney in München, weitere Stationen waren Publicis Media und Paramount.

Thorsten Braun sagt zu seiner neuen Aufgabe: "Mit dem Start bei RTLzwei beginnt für mich eine spannende und zugleich sehr reizvolle Aufgabe. Der Sender hat ein klares Profil, starke Marken und viel Gestaltungspotenzial. Gemeinsam mit dem Team möchte ich diese Stärke nutzen, um RTLzwei inhaltlich und strategisch weiterzuentwickeln."

Auch in Sachen Werbevermarktung hat sich RTLzwei gerade neu aufgestellt: Der gemeinsam mit Warner Bros. Discovery gegründete Vermarkter El Cartel Brothers hat zum 1. November seine Arbeit aufgenommen. Vorherige Pläne, die Vermarktung in die Hände der AdAlliance zu geben, waren am Kartellamt gescheitert. El Cartel Brothers wird von Stephan Karrer und Claudia Ziemer geführt, die gerade ihr Führungsteam präsentiert haben.