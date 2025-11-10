Den Zenit hat "Wer stiehlt mir die Show?" aus Quotensicht zwar wohl überschritten, ein großer Erfolg ist die Sendung für ProSieben aber auch in der aktuell laufenden zehnten Jubiläumsstaffel. Kein Wunder also, dass kein Ende in Sicht ist: Heute beginnt Florida Entertainment in Berlin bereits mit der Produktion der elften Staffel, die dann im Frühjahr 2026 bei ProSieben zu sehen sein wird.

Klar ist daher nun auch, wer das nächste Mal im Ratepanel Platz nimmt und darum kämpft, Joko die Show zu stehlen: Es sind die Ex-Profitennisspielerin Andrea Petković, der Kabarettist Till Reiners und der Musiker Nico Santos. Wie immer wird in jeder Folge zudem eine Zuschauerin oder ein Zuschauer als Wildcard um den Show-Gewinn mitquizzen.

Joko Winterscheidt gibt sich gewohnt selbstbewusst: "Ob Andrea Petković, Till Reiners und Nico Santos mir die Show stehlen können? Ist die Erde eine Kugel? Ich denke ja wohl eher nicht!" Am Konzept ändert sich nichts: Es gibt weiterhin drei Gewinnstufen, nach jeder davon scheidet der Kandidat oder die Kandidatin mit den wenigsten Punkten aus. Im Finale geht's dann gegen den amtierenden Moderator oder die amtierende Moderatorin. Wer sich durchsetzt, moderiert die nächste Show. Final-Moderatorin bleibt ebenfalls unverändert Katrin Bauerfeind.