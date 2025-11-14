„LOL Next“ heißt das Spin-Off von „LOL: Last One Laughing“ mit leicht angepasstem Showkonzept und moderiert von Hazel Brugger, die selbst in vier Staffeln „LOL“ dabei war. Teilnehmen werden zehn von Instagram, TikTok oder YouTube bekannte Comedy-Stars, die täglich Millionen von Fans auf ihren Social-Media-Accounts begeistern. Wie schon beim Realityformat „The 50“ hofft Prime Video hier auch auf die Reichweite der Teilnehmenden, um Aufmerksamkeit zu generieren.

Das SpinOff bekommt vier Episoden, die Regeln wurden verschärft: Nur ein Lacher sorgt für den sofortigen Rauswurf. Wer gewinnt, erspielt allerdings auch im neuen Ableger 50.000 Euro für eine Charity der Wahl. „LOL Next“ wird wie schon „LOL“ von Constantin Entertainment produziert. Ein genaues Startdatum gibt es noch nicht, anders als für die inzwischen siebte Staffel des von Michael Bully Herbig geleiteten Original: Das soll auch 2026 wieder zu Ostern kommen.