Auch 2026 wird ProSieben wieder mit Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf ins Jahr starten. Wie der Privatsender am Montag ankündigte, ist für Donnerstag, den 1. Januar um 20:15 Uhr eine neuerliche "Neujahrs-Gala" der erfolgreichen Spielshow "Joko & Klaas gegen ProSieben" geplant. Die Moderation übernimmt erneut Steven Gätjen.

In jeder Spielrunde der Show geht es dann um sogenannte Vorteilsmünzen, die mal gesetzt, mal erspielt werden können. Im Finale muss mindestens eine der Münzen verbleiben, um die Neujahrsgala zu gewinnen. Gelingt Joko und Klaas das, steht für ProSieben direkt zum Start des neuen Jahres mehr als die üblichen 15 Minuten Sendezeit auf dem Spiel. Was genau die beiden gewinnen können, hat der Sender aber noch nicht bekanntgegeben. 2025 hatten Joko und Klaas eine Umbenennung des Senders erspielt - ProSieben ging daraufhin eine Woche unter dem Namen ProAcht on air.

Verlieren Joko und Klaas die "Neujahrs-Gala", müssen sie sich unterdessen wie üblich ganz in die Dienste von ProSieben stellen. Details zur konkreten Aufgabe hat ProSieben bislang aber noch nicht verraten.

Bis es so weit ist, gibt es nun aber ohnehin erst einmal eine neue reguläre Staffel von "Joko & Klaas gegen ProSieben" zu sehen. Die Ausstrahlung von sechs neuen Folgen beginnt bereits an diesem Mittwoch um 20:15 Uhr. Sollten Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf die 15 Minuten Sendezeit gewinnen, laufen die Live-Folgen wieder donnerstags um 20:15 Uhr im Programm von ProSieben. Produziert wird die Show wie gehabt von Florida Entertainment.